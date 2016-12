Photographes : L’ardoise du Monde et d’Altice

Dans une lettre adressée au ministère de la Culture et de la Communication, au ministère de l’Économie et des Finances, aux rédactions de L’Obs, du Monde et de L’Express, les agences photo et les collectifs de photographes dénoncent les conditions de paiement des groupes Le Monde et Altice : les factures impayées à plus de 60 jours atteignent 500 000 euros ! Et ce malgré la loi qui impose depuis 2008 un raccourcissement des délais de paiement. Une ardoise qui met en péril le travail des photographes.

La facture est pourtant modeste au regard des chiffres d’affaires de ces groupes et des subventions reçues de l’État. Or, au dernier festival Visa pour l’image, à Perpignan, Audrey Azoulay, ministre de la Culture, s’était engagée à réduire les aides de l’État à la presse si les délais de règlement des photographes n’étaient pas respectés.