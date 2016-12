Projets inutiles : la justice se penche sur Roybon

Comme à Notre-Dame-des-Landes, le projet de Center Parcs à Roybon a été validé en première instance par le tribunal administratif. Mais, là aussi, les opposants contestent la légalité des arrêtés autorisant à déroger aux lois sur l'eau et sur la protection des espèces. De même, le rapporteur public conteste l'« intérêt public majeur » du projet et la pertinence des compensations écologiques pour les dégradations - un village de loisirs aquatiques sous bulle chauffée en pleine forêt iséroise. L'avis du rapporteur, présenté lundi dernier, sera-t-il suivi par le tribunal, comme dans 90 % des cas ? Il a été récusé pour Notre-Dame-des-Landes. À Roybon, projet tout aussi lesté d'intérêts politico-économiques, on redoute une « malchance » identique. Arrêt attendu courant décembre.