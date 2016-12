Moi aussi, si je veux, je peux faire un supplément « spécial cadeaux de Noël » en gros papier glacé, comme dans la presse comme il faut. En revanche, les Galeries Lafayette n’ont pas donné suite à ma proposition de partenariat. Mais je m’en fous : j’ai des camarades qui écrivent – et qui chantent – merveilleusement bien. Prépare ta hotte, on va la remplir d’un disque et de quelques livres, tous parus cette année, et dont l’éclectisme même pourrait presque esquisser, nonobstant l’âpreté de certains ...