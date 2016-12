Trump : Le cabinet des horreurs

Quatre milliardaires, trois généraux et des conservateurs purs et durs. Voici l’ADN du gouvernement de Donald Trump, qui présidera aux destinées des États-Unis à partir du 20 janvier. Au sein du cabinet restreint, huit des neuf membres sont millionnaires ou milliardaires. Plusieurs élus républicains ultra-conservateurs dirigeront l’Agence de protection de l’environnement (le climato-sceptique Scott Pruitt) et la Justice (le sénateur anti-­immigration Jeff Sessions), sans compter son proche conseiller Steve Bannon, héraut de l’extrême droite. Le PDG d’ExxonMobil, Rex Tillerson, réputé proche du Kremlin, a été nommé chef de la Diplomatie. Pour la parité et la diversité, on repassera : quatre femmes sur treize nominations, un seul Noir, aucun Hispanique.