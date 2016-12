Vivre dans un studio

Dans Hollywood. La Cité des femmes, Antoine Sire évoque les comédiennes marquantes de l’âge d’or du cinéma américain, de 1930 à 1955, montrant comment, dans leurs rôles ou par des combats spécifiques, elles ont ferraillé pour leur liberté.

Attention, ce livre sur les actrices à -Hollywood, entre 1930 et 1955, n’a rien de l’habituelle publication sur papier glacé montrant les stars dans des poses plus ou moins suggestives. -Hollywood. La Cité des femmes est une somme comme il n’en existait guère sur les figures féminines de cet « âge d’or » du cinéma américain. On trouve ainsi au fil des pages, organisées comme une encyclopédie thématique, les noms de Bette Davis, Ava Gardner, Grace Kelly, Gene Tierney ou Cyd Charisse, mais aussi ceux ...