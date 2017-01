2017 en débats. La démocratie dans tous ses états

Un invité, un thème. C’est le principe du rendez-vous mensuel que vous proposent, au Lieu-dit, Politis et la fondation Copernic. Deuxième invité, Mathilde Larrère, Historienne des révolutions et de la citoyenneté (UPEM).

Pour ce deuxième rendez-vous de notre série d’émissions « 2017 en débats », Politis et la fondation Copernic recevaient en direct du café le Lieu-dit l’historienne Mathilde Larrère. Une heure d’entretien avec deux journalistes de Politis sur le thème de la démocratie. Après une introduction d’Alexis Cukier, Mathilde Larrère a répondu à nos questions sur la genèse de ce système institutionnel imparfait dont nous avons hérité, et analysé les résistances à l’avènement d’une véritable démocratie sociale. L’histoire pour éclairer l’actualité, depuis la Révolution de 89 à nos jours, jusqu’aux expériences les plus récentes, comme Nuit debout.

Prochain rendez-vous le 23 février avec l’historien Roger Martelli sur le thème de l’identité.