Accord en vue entre les frères ennemis palestiniens

Le Hamas et le Fatah sont sur le point de tomber d’accord pour former un gouvernement palestinien d’unité, ont déclaré jeudi les deux partis dans un communiqué depuis Moscou, où ils tenaient des discussions depuis dimanche.

Selon cet accord, les deux principaux partis palestiniens, rejoints par le Jihad islamique, se retrouveraient au sein de l’OLP pour former un nouveau Conseil national palestinien. Ce serait la première fois que le Hamas, mouvement islamiste, intègrerait la centrale palestinienne. Dans le prolongement de cet événement, les parties en présence s’efforceraient de former un gouvernement.

Un responsable du Fatah, le mouvement de Mahmoud Abbas, qui participait aux discussions, a déclaré au journal israélien Haaretz que « les conditions sont mûres pour un nouveau gouvernement d’unité, à la fois sur le plan interne et sur le plan international ».

Les frères ennemis palestiniens, qui ont déjà tenté à plusieurs reprises, sans succès durable, de former un gouvernement d’unité, auraient ainsi pris acte de la nouvelle conjoncture internationale, après la conférence pour la paix à Paris, la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies contre les colonies, et surtout l’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche. On sait le Président élu, très hostile aux Palestiniens, décidé à transférer l’ambassade américaine à Jérusalem. Ce qui constituerait une remise en cause officielle de toutes les résolutions des Nations unies.