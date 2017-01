Avec le vocabulaire du cirque et leur sens de l’absurde, Vimala Pons et Tsirihaka Harrivel revisitent le genre de la revue théâtrale.

Télévision, fleurs, assiettes, toboggan géant, instruments de musique, vêtements en pagaille… On trouve de tout sur le plateau de Grande, sauf une machine à coudre et un parapluie. Non que la démarche de l’actrice et circassienne Vimala Pons et de Tsirihaka Harrivel ne soit pas surréaliste, mais les deux comparses n’aiment rien tant que brouiller la piste. Ils n’en sont pas à leur coup d’essai. Dans Notes on The Circus (2012), ils faisaient déjà entendre, au sein du collectif Ivan Mosjoukine, une voix ...