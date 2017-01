« Corniche Kennedy », de Dominique Cabrera : La grâce du vertige

Juin entre Marseille et Cassis. Il fait beau. Ils passent en short et en maillot de rocher en rocher, cherchant le meilleur endroit pour sauter. Adrénaline et farniente. La mer devant eux, hospitalière, nourricière, qui les accueille et les protège. Le danger est sur terre, entre les flics et les dealers qui les ont cueillis à la sortie du lycée. Plongeurs et petites frappes, grandes gueules vulgaires en groupe, beaucoup moins en tête à tête. Et puis il y a Suzanne, l’intruse, la gosse de riches, qui ...