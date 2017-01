Gaspillage alimentaire : « La loi va dans le bon sens »

Jacques Bailet explique comment s’organise la collecte des Banques alimentaires auprès de la grande distribution.

Créées en 1984, recueillant les dons et tous les produits invendus et consommables, les Banques alimentaires sont au cœur de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Dans l’année, cela fait un total de près de 105 000 tonnes, équivalant à 200 millions de repas. Les grandes surfaces représentent plus de 35 % de ce tonnage. La ramasse se fait sur 1 800 magasins, avec plus de cent implantations sur l’ensemble du territoire et une flotte de 450 camions, dont 250 véhicules frigorifiques. ­Premier réseau ...