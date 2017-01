« La colère galvanise le vote d’extrême droite »

Spécialiste des comportements politiques en France et en Grèce, Pavlos Vasilopoulos, participe à une vaste enquête internationale sur l’impact des émotions dans le choix électoral.

Comment expliquer la vague populiste aux États-Unis et en Europe ? Des chercheurs avancent qu’une montée globale de la colère pourrait être à l’origine du phénomène. Pour Pavlos Vasilopoulos, qui s’est intéressé au cas français, cette émotion a pour effet de mobiliser les abstentionnistes, mais aussi de favoriser les attitudes de repli – et donc le vote d’extrême droite. En quoi consiste la recherche « Emotions, Voting, Attitudes, and Radicalism » à laquelle vous participez ? Pavlos Vasilopoulos : Notre ...