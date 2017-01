Le labyrinthe Semprún

Souvent critiqué, attaqué parfois violemment, même, Jorge Semprún a eu un parcours complexe, avec autant de mystères et de zones d’ombre que de moments d’héroïsme et de célébrité. Une vie entre clandestinité et revirements politiques, notamment, qui rend forcément difficile le travail du biographe. Fils de diplomate espagnol représentant la malheureuse République écrasée par Franco, le jeune Jorge se retrouve exilé à Paris en 1939, brillant étudiant en philosophie préparant l’École normale supérieure. ...