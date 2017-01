Obama : Au Moyen-Orient, hésitations et incohérences

Barack Obama n’a pas su imposer à Israël la création d’un État palestinien. Et a déçu dans le contexte des révolutions arabes.

Ce n’est pas le seul échec de Barack Obama, mais c’est le plus cinglant. Ses convictions auraient pu faire de lui l’homme qui a imposé à Israël la création d’un État palestinien. Au lieu de cela, l’extrême droite israélienne au pouvoir a bien eu à subir quelques sermons et les nombreuses visites du secrétaire d’État, John Kerry, mais guère plus. Tout avait pourtant commencé le 4 juin 2009 au Caire par un magnifique discours dans lequel Obama affirmait que les États-Unis ne seraient « jamais en guerre ...