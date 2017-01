La prose de Sylvain Tesson induit que Plenel, Todd et Roy, au dernier siècle, auraient applaudi à l’essor hitlérien.

Dans l’hebdomadaire thatchériste [^1] Le Point, un certain Sylvain Tesson [^2], qui aime raconter qu’il sait des choses [^3], écrit : « Alors que les nazis du NSDAP remportent leurs premiers succès électoraux en 1930, [Stefan] Zweig applaudit à ce qu’il prend pour un réveil. » Puis il ajoute que Zweig « trouve le moyen de considérer favorablement les scores des nationaux-socialistes et de se féliciter de cette “révolte de la jeunesse, révolte peut-être pas très habile mais finalement naturelle et tout à ...