Polyclinique de Tarbes : La grève au menu du réveillon

Grève à la Toussaint, reprise du boulot aux Rameaux ? Depuis neuf semaines, les grévistes ne chôment pas à la clinique L’Ormeau de Tarbes. Occupation nuit et jour de l’établissement, défilés, manif à l’aéroport voisin… Entre Noël et le jour de l’an, ils ont publié une lettre à l’attention de Marisol Touraine, dans laquelle ils dénoncent les méthodes du groupe Medipôle-Partenaires, qui veut les mettre au pas de la financiarisation de la santé. Lundi, ils occupaient la chambre de commerce et d’industrie des Hautes-Pyrénées. Une mobilisation rude, soutenue par plusieurs personnalités, mais qui pour l’instant n’a pas fait bouger la direction.