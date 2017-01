Yannick Jadot veut conquérir « la France vive »

Le candidat écologiste vient de présenter son programme pour la présidentielle : une volonté d’insuffler un élan positif, la protection de la planète et du sociétal bien sûr, mais aussi du social et de l’économie tous azimuts. On attend cependant un chiffrage et le chapitre sécurité est peu développé.

Comment exister lors de la présidentielle 2017 quand on est chantre de l'écologie, alors que les concurrents Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, à leur manière, ont aujourd’hui bien intégré cette approche dans leur vision politique ? Comment convaincre l’opinion qu’il est utile d’apporter ses suffrages à Yannick Jadot au premier tour quand d’autres, qui le devance(raie)nt dans les sondages, sont loin d’être ridicules sur le terrain de l’écologie ?

C’est l’exercice délicat auquel s’est livré Yannick Jadot mercredi dernier à l’occasion des vœux d’Europe écologie les Verts, dans l’espace de co-travail Volumes (Paris 19ème). Pendant une grosse heure, en bon orateur, le vainqueur de la primaire écolo a déroulé l’essentiel des 76 propositions de son programme réparties en sept chapitres : la transition énergétique, la protection du vivant et de la santé, le déploiement des droits pour tous, une économie relocalisée misant sur l’innovation, une réforme du système démocratique, la refonte du projet européen, la solidarité et la coopération internationales. Si l’ensemble ne prendra pas au dépourvu le public d’EELV, il présente plusieurs mérites au regard de précédentes campagnes présidentielles écologistes.

C'est un programme très cohérent tout d'abord, à l'image d'une écologie qui se veut une pensée politique globale : protéger la planète, c’est aussi apporter de la sécurité aux plus démunis, consolider l’économie, réduire les inégalités, accroître le bien-être de tous, etc.

Ensuite, le candidat évite soigneusement toute diatribe alarmiste. Le terme « crise » en est absent, et « l’urgence » n’apparaît qu’une seule fois en 10 pages. Yannick Jadot décline, volontariste, un positivisme écologiste, considérant que l’heure n'est plus à sonner un tocsin à l’effet répulsif auprès du public.

Enfin, et comme si le catastrophisme conduisait à l'épouvantail du « déclinisme », il adopte sans mégoter une vision classiquement en vigueur dans le domaine entrepreneurial, dont il emprunte même certains termes. La campagne de Jadot en appelle à « la France vive » (son slogan), à sa capacité d’innovation, à ces PME dynamiques et à ces start-up « qui fascinent », à l’exploitation du potentiel du numérique. En 2012, la campagne d’Eva Joly inaugurait une réconciliation des écolos avec le monde de l’entreprise, celle de Jadot entend se l’allier.

Un catalogue d'intentions fortes

Ces 76 propositions dessinent ainsi pour la France une transition écologique vigoureuse mais pas déprimante, où une grande majorité peut se voir gagnante.

Reste qu’à la lecture, les intentions du candidat s'approchent plus d’un catalogue d’intentions fortes que d’un programme véritablement opérationnel. Il reste par ailleurs faible au chapitre de la défense et surtout de la sécurité, thème particulièrement sensible en cette période : le programme mentionne juste la restauration d’une police de proximité, et le candidat annonce la fin de l’État d’urgence dès qu’il serait élu.

Et surtout il y manque du chiffrage. Ainsi, concernant l’instauration d’un revenu minimum d’existence, classique chez les écolos et au centre des débats du moment depuis que Benoît Hamon porte la mesure, l’équipe de Jadot s’en remet à une conférence de consensus pour en définir les contours : peu démonstratif. Tout cela pourrait cependant être précisé lors de la sortie le 8 février d’un livre développant ce programme (et qui servira pour les législatives), émanation d’un processus participatif interne à EELV.

Les perspectives sont étroites, quoi qu’il en soit, pour un Yannick Jadot qui n’ignorait rien des difficultés qui l’attendaient. S’il peut compter sur son éloquence et une bonne connaissance des dossiers, il doit se battre contre ses « amis » de l’intérieur (un classique à EELV), où monte depuis quelques temps une petite musique « pro-Hamon », traduction actuelle des doutes qui habitent depuis des mois une frange des écologistes quant à l’opportunité de présenter un candidat « maison » éparpilleur de voix, alors que la gauche risque fort d’être éliminée du second tour de la présidentielle. Lui-même se reconnaissait une forte proximité avec Benoît Hamon, avant de clarifier sa position mercredi dernier : pas question de laisser (déjà) supposer qu’il serait prêt à se rallier au socialiste le plus à gauche de la primaire de la Belle alliance populaire si ce dernier était choisi.

Une militante sarthoise s’agace de ces embardées tactiques, qui compliquent singulièrement la tâche des militants chargés de collecter des promesses de signatures pour assurer à Jadot son ticket d’entrée à la course présidentielle. « À quoi bon si c’est pour que votre poulain renonce ? », rétorquent certains maires. C’est l’autre défi des semaines qui viennent. La direction du parti assure pouvoir compter sur le parrainage des 170 à 180 élus écolos. « Pour s’assurer des 500 signatures nécessaires, et compte-tenu des promesses non concrétisées, nous en cherchons 400 », explique David Cormand, secrétaire national, qui indique qu’un premier bilan sera livré la semaine prochaine.

Enfin, Yannick Jadot, qui lutte contre un déficit de notoriété nationale (2 % d’intentions dans les sondages actuellement), doit tenter de se faire une image nationale en restant dans l’épure d’un budget minimaliste de 1,1 million d’euros. En conséquence, seuls deux grands meetings sont prévus : le 19 mars à Nantes, et le 20 avril à Paris.

Quelques-unes de ses propositions résumées :

1- la transition énergétique

arrêt des réacteurs nucléaires les plus préoccupants en 2017, en vue d'une sortie progressive et totale d'ici 2035.

part des énergies renouvelables : 23 % en 2020, 40 % en 2030, 100 % en 2050.

rénovation thermique de 750 000 logements anciens par an - renforcement de la lutte contre l'obsolescence programmée

abandon des projets d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes et de la liaison ferroviaire Lyon-Turin et révision complète du schéma des infrastructures de transport

diviser par deux la production de déchets d’ici à 2030

2- la protection du vivant et de la santé

priorité à la prévention et la proximité pour le système de santé, création de maisons de santé

primauté de la sécurité sociale vis-à-vis des complémentaires

lutte contre la pollution : interdiction du glyphosate et des perturbateurs endocriniens, sortie du diesel, zéro pesticide en 2030

100% des cantines publiques et privées (école, hôpitaux, entreprises) approvisionnées par l'agriculture paysanne ou écologique, multiplication par quatre des surfaces cultivées bio

lutte contre la souffrance animale.

3- le déploiement des droits pour tous

création d’un revenu minimum d’existence

extension du RSA aux 18-25 ans, le smic à 1 800 euros bruts

loyers : encadrement dans les zones « tendues » et garantie universelle

création d’un revenu minimum d’existence - réduction du temps de travail

lutte contre la souffrance au travail

lutte contre le décrochage et l’échec scolaire

accès à la PMA pour toutes les femmes

400 000 nouvelles places en crèche.

1% du budget de l’État pour la culture

égalité femmes-hommes, loi cadre sur les violences faites aux femmes

4- une économie relocalisée misant sur l’innovation

des contrats territoriaux de transition écologique

50% des marchés publics aux PME/PMI et start-up qui emploient localement

orienter l'épargne vers le capital-risque des entreprises innovantes

développer la fiscalité écologique

renforcer la lutte contre l’évasion fiscale

5- une réforme du système démocratique

droit de vote des étrangers aux élections locales

une Assemblée nationale de 400 élus à la proportionnelle dont 20 % de moins de 30 ans

des votations citoyennes sur des sujets du quotidien

un vice-Premier ministre au Développement durable

redistribuer 1 % des bénéfices de l’agroalimentaire, de l’immobilier et de la publicité vers des projets citoyens

renforcer les services publics

légaliser le cannabis

6- la refonte du projet européen

600 milliards d’euros par an, pour la transition énergétique, le numérique, le transport du quotidien, la santé

une assemblée constituante basée sur des conventions citoyennes

mettre en œuvre la Taxe sur les transactions financières

harmoniser les pratiques entre États pour stopper l’évasion fiscale

interdire sur le marché européen les produits issus de pays ne respectant pas la liberté syndicale

stopper les négociations des accords de libre-échange - partager équitablement l’accueil des réfugiés

aller vers une défense européenne commune

7- la solidarité et la coopération internationales