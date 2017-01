Yémen : des ambitions régaliennes rivales

Spécialiste du Moyen-Orient, Franck Mermier revient ici sur une situation marquée par l’affrontement entre les partisans de l’ex-président Saleh, chassé par la révolution de 2011, et ceux de son successeur, soutenu par l’Arabie saoudite.

Deux ans après l’arrestation du président Abd Rabbo Mansour Hadi et la dissolution du Parlement à Sanaa, la guerre fait toujours rage au Yémen. Par un renversement d’alliance qui montre la relativité du facteur idéologique, les houthistes, se réclamant du zaydisme [^1], s’étaient alliés à l’ex-président Saleh, qui les avait férocement combattus entre 2004 et 2010, et contre lequel ils manifestaient durant la révolution yéménite de 2011. Leur premier dirigeant, Hussein Al-Houthi, avait créé ...