La Position du pion met en scène un groupe d’ex-militants communistes ayant abandonné leurs idéaux lors de la transition espagnole.

Si Álexandro Urritia, Pablo Poveda et le -narrateur Johnny ne sont pas tout à fait aussi fous que Monsieur B., avocat viennois du Joueur d’échecs de Stefan Zweig, on ne peut pas dire qu’ils soient sains d’esprit. Dans La Position du pion, personne n’est d’ailleurs très équilibré. Formant un groupe d’amis, les personnages du second roman traduit en français du romancier espagnol Rafaël Reig sont à l’image de la situation politique de l’Espagne de l’époque dite de « transition » démocratique. Celle qui ...