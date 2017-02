Le silence de Babouillec

La poésie magnifique d’une autiste portée à la scène par Pierre Meunier.

Hélène Nicolas, dite Babouillec, autiste qui a aujourd’hui 32 ans, ne pouvant ni parler ni écrire, brisa sa solitude le jour où, après les longues recherches de son entourage médical et familial, elle fut à même d’utiliser un alphabet en pièces cartonnées. Ses proches furent stupéfaits : Babouillec écrivait des poèmes d’une langue neuve et scintillante. De vrais diamants venus du silence. Elle est aujourd’hui publiée. C’est de son recueil Algorithme éponyme que Pierre Meunier et Marguerite Bordat ont ...