Monoprix vend du faux jus, mais c'est de « l’humour »

L’association Foodwatch a fait remarquer dans un récent article que la brique de jus orange-pêche-abricot vendue par les supermarchés Monoprix contient en majorité du jus… de raisin ! Ce fruit n’est pourtant pas mentionné dans la dénomination et n’apparaît pas non plus sur la brique. L’orange, la pêche et l’abricot, eux, représentent moins de la moitié de la composition du produit. La communication de la marque préfère mettre en avant des fruits plus « vendeurs », quitte à mentir aux consommateurs.

Un cas parmi d’autres, comme le dénonce l’association. Le raisin se retrouve aussi majoritaire dans le jus Carrefour Sélection kiwi-mangue-banane (64,5 %). Mais pas de jaloux : le raisin partage son monopole avec la pomme qui compose à 75 % le jus Auchan poire-mirabelle. De son côté, le Tropicana Cocktail du monde goyave-mangue-litchi contient 67 % de jus et purée de pomme. Pas très exotique pour un cocktail « du monde »…

Une « phrase humoristique »

Alors que les clients croient acheter du jus orange-pêche-abricot, ils ont dans leur panier un autre jus, qui n’en est même pas un, contrairement à ce qu’affirme la mention « 3 nouveaux meneurs de jus » sur la brique. C’est en réalité un nectar, mélange de purée de fruits et d’eau. Cette information, importante, n’apparaît qu’au dos de la brique en petits caractères. Le décret sur la consommation des jus de fruits indique pourtant que la mention « doit figurer, en caractères clairement visibles, à proximité immédiate de la dénomination ».

En réponse aux accusations de Foodwatch, Monoprix explique qu’il s’agissait d’une « phrase humoristique ». L’enseigne semble reconnaître l’ambiguïté de cet étiquetage et affirme qu’il changera la mention « 3 nouveaux meneurs de jus ». Un changement est donc prévu. « Mais lequel et quand ? », s’interroge l’association.