Québec : Le tueur est un « pro-Trump »

L’auteur de la fusillade dans une mosquée de Québec est décrit comme « un pro-Trump et pro-Le Pen ».

L’auteur de la fusillade qui a fait 6 morts et 19 blessés, le 29 janvier dans une mosquée de Québec, est un étudiant en sciences politiques de 27 ans. Connu pour ses prises de positions suprémacistes, il est décrit comme « un pro-Trump et pro-Le Pen ». Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a fermement dénoncé cet « acte terroriste » et a apporté tout son soutien aux Canadiens de confession musulmane, rappelant qu’ils apportaient « une contribution inestimable au pays ». Une déclaration qui fait implicitement allusion au décret islamophobe de Trump.