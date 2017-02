Renaud Garcia-Fons : Émotion capitale

La discographie déambulatoire du contrebassiste franco-espagnol Renaud Garcia-Fons n’avait encore jamais fait d’escale longue à Paris, pourtant sa ville d’origine. C’est avec la délicatesse amoureuse et la puissance compositionnelle qu’on lui connaît qu’il s’empare du sujet, ce lieu commun de tant d’artistes et de cultures. Entouré de son précieux complice l’accordéoniste David Venitucci (grand prix Gus Viseur, compagnon de route d’Allain Leprest, Francis Lemarque, Sylvain Beuf, Norma Winstone…) et de ...