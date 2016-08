30 août 2016 : J-2 et regain de confiance.

Deux jours avant la rentrée, tous les nouveaux titulaires de l’Académie de Créteil intégrant un établissement « Rep » (1), « Rep + » (2) ou « violence » étaient réunis à Créteil pour une journée spéciale. Je m’attendais à une nouvelle réunion sur la réforme du collège. Pas du tout : des enseignants de maths, français, EPS (…) sont venus témoigner de leur arrivée en (ex-)« zone d’éducation prioritaire » (ZEP). Ils nous ont raconté des anecdotes, nous ont dit leurs peurs, et la manière dont ils avaient été rassurés petit à petit vis-à-vis des élèves. L’un a raconté un accueil pas très chaleureux dans son établissement. Une autre, les questions qu’elle s’était posées sur sa féminité : jupe et robe en classe ou pantalon toute l’année ? Au final, ils en ont conclu que la discipline était une priorité afin que l’année puisse bien se passer. Un accent a aussi été mis sur l’importance d’une approche explicite de ce qu’on enseigne aux élèves afin qu’ils en comprennent le sens.

J’ai été reçue au Capes en 2015 et j’ai fait ma première année en tant qu’enseignante stagiaire dans un établissement anciennement ZEP de Seine-et-Marne. Je me suis déjà posé la question : « Comment dois-je m’habiller en classe ? ». J’en ai même reparlé avec des collègues. L’une a planifié de porter ses lunettes dès le deuxième jour pour ne pas créer « d’événement » le jour où elle déciderait de les mettre. J’ai pris la même décision concernant les robes : dès le début de l’année. Après, je vais plutôt préférer une robe un peu « neutre », parfois des bijoux mais pas trop. Chaque détail compte devant les élèves : ils remarquent tout ! J’ai d’ailleurs décidé d’être un peu plus autoritaire cette année. Car l’année dernière, certainement par manque d’assurance, j’ai voulu trop tôt leur montrer que j’étais de leur côté et j’ai donc fini par me faire marcher sur les pieds et notamment avec la classe de 3ème…

Le 30 au matin nous étions environ 150 en amphithéâtre, l’après-midi nous étions regroupés par matière pour recevoir des conseils sur le positionnement vis-à-vis des élèves, quoi faire le jour de la rentrée, etc. Les quatre inspecteurs qui travaillaient avec nous, les profs de langue, étaient extrêmement bienveillants et pas trop directifs. Ils nous ont dit : « Du moment que les élèves apprennent quelque chose avec vous, c’est bon ». J’en suis ressortie pleine de confiance. En me disant, ma rentrée, je l’imagine comme ça : moi, marchant le long des rangées, avec plus d’assurance, et parlant d’une voix forte et distincte, dont l’absence a été un frein l’année dernière.

31 août 2016 – J-1

Pré-rentrée dans mon nouveau collège. Un établissement récent de X élèves et X enseignants. Classé Rep + parce que la majorité des élèves viennent de milieux sociaux défavorisés voire de zones urbaines sensibles.Avec plein de projets en partenariat avec des associations de quartier et une classe de 6ème sans notes. L’idée est qu’elle fonctionne de la manière suivante : les élèves seront évalués seulement sur des compétences. Par exemple, en anglais une compétence serait « L’élève X est capable de s’exprimer sur un thème simple le concernant directement ». J’aurai trois 6ème, dont la « sans notes », et deux 4ème. Ce qui équivaut à 18 heures de cours. 1,5 heures de plus que les 16,5 requises en Rep ou Rep + et qui correspondra à des heures supplémentaires. Sur les 16,5 heures, 1,5 est prévue pour une concertation avec les autres enseignants sur l’organisation des cours ou des projets pédagogiques pour le collège.

(1) Réseau d'éducation prioritaire

(2) Réseau d'éducation prioritaire renforcé

*Le prénom a été modifié.