"Réfléchir ensemble sur le lancement d’alerte et le rôle de celles et ceux qui la déclenchent autour du livre", tel est l'objectif affiché de ce rendez-vous qui organise à la fin de ce mois sa deuxième édition.

http://deslivresetlalerte.fr/

On se souvient que la première avait due être brutalement interrompue suite aux attentats meurtriers de Paris et Saint-Denis. Pour le journal Politis et son association, le soutien actif et renouvelé à ces deux jours de débats est une évidence ; dans un contexte toujours plus aggravé de crise économique, sociale et écologique, la défense résolue des citoyen-ne-s lanceurs et lanceuses d'alerte est un impératif démocratique !

Nous serons présents le samedi 26 de 12 heures à 19 heures 30 et le dimanche 27 de 13 heures 30 à 19 heures.

Le programme des débats s'annonce riche, en présence notamment d'Irène Frachon, Fabrice Arfi, Antoine Deltour et Stéphanie Gibaud.

Rendez-vous à la Maison des Métallos, 94 rue Jean-Pierre Timbaud, Paris 11ème.