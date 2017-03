Syrie : Mensonges et confusions, des armes meurtrières

Depuis mars 2011, la répression a fait quelque 400 000 morts, tandis que la propagande de Damas a neutralisé toute possibilité de réponse internationale.

De quel jour dater précisément le début de la révolution syrienne ? On retiendra un peu arbitrairement la date de ce 21 mars 2011, quand les émeutes ont pris de l’ampleur dans la ville de Deraa, à l’extrême sud du pays, sur la frontière avec la Jordanie. Voilà donc six ans que cette révolution, qui a tourné à la guerre civile, ravage la Syrie. Six ans et probablement plus de quatre cent mille morts, en grande majorité victimes du régime. Six ans et beaucoup de confusions, parce que Damas et Moscou n’ont…