Le recul de Netanyahou

Le Premier ministre israélien a finalement dû battre en retraite et ordonner le démantèlement des portiques dits de sécurité disposés à l’entrée de l’esplanade des Mosquées. Non sans avoir promis l’installation d’un autre dispositif dans les mois à venir. Il semble que ce soit l’intervention de la Jordanie, dont dépend le Waqf, l’institution qui gère les lieux saints, qui aura été décisive. Plus peut-être que le Shin Beth (les services de renseignements israéliens) et l’armée, hostiles à ce qui ressemblait…