Pour abuser de son pouvoir, encore faut-il en avoir.

Harvey Weinstein aurait-il pu violer et abuser sexuellement autant de femmes pendant si longtemps s’il n’avait été qu’un sous-fifre de l’industrie du cinéma américaine ? La réponse est évidemment non. Voilà ce que nous rappelle le triste drame hollywoodien qui se joue en ce moment sous nos yeux : aussi célèbres et riches soient-elles, toutes ces actrices passées par les griffes du magnat de la production étaient, avant tout, ses employées – actuelles ou potentielles. Invitée sur le plateau du « Quotidien »…