« Les régions riches n’ont plus besoin des régions pauvres »

Spécialiste des relations économiques entre territoires, Laurent Davezies explique les motivations des aspirations indépendantistes des régions riches en Europe. En particulier celles des Catalans.

L’économiste Laurent Davezies [^1] analyse ici le rapport de forces entre Madrid et les indépendantistes catalans, notamment au regard de la question économique et de la solidarité entre régions espagnoles. Non sans s’interroger, au-delà du seul cas catalan, sur la question démocratique et les conditions nécessaires pour qu’une région puisse rompre avec un vieil État européen. Les raisons économiques sont-elles, selon vous, déterminantes dans l’aspiration de certains Catalans à revendiquer l’indépendance…