Les mesures sociales du gouvernement ont été délestées des propositions de campagne les plus spectaculaires.

Emmanuel Macron voulait « créer des droits nouveaux en ouvrant l’assurance chômage aux indépendants et aux démissionnaires tous les cinq ans », en guise de contrepartie à la réforme du code du travail. Mais ces ambitions se sont considérablement rétrécies. Tout d’abord, les démissionnaires peuvent déjà demander une allocation-chômage dans 15 cas définis par la loi (70 000 bénéficiaires par an), et le gouvernement n’entend pas changer de modèle pour ne pas créer d’effet d’aubaine. Ensuite, l’ouverture des…