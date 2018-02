Des créateurs dans l’ usine à rêves

Dans Les Maîtres d’Hollywood, Peter Bogdanovich s’entretient avec sept grands réalisateurs du cinéma classique états-unien. Passionnant.

On connaissait l’existence de ces entretiens réalisés par Peter Bogdanovich avec des cinéastes d’Hollywood parmi les plus grands, mais ils n’avaient jamais été traduits en France. Les voici édités chez Capricci, tout du moins une partie, à elle seule volumineuse (un second tome suivra), vingt ans après leur première publication aux États-Unis. Un livre foisonnant, passionnant, une fête cinéphilique (juste un peu gâchée par un travail de relecture négligeant, ayant laissé de nombreuses scories). Au…