Le Kosovo fête ses dix ans d'indépendance

Sur la place Zahir Pajaziti, l'artère principale de Pristina, la capitale du Kosovo, difficile de se frayer un chemin tant la foule est dense. Le 17 février 2008, après neuf ans de protectorat international régi par les Nations unies, dans le cadre de son opération de maintien de la paix [1], les institutions provisoires du pays proclamaient l'indépendance du Kosovo. L'histoire du plus jeune pays d'Europe – la moitié de la population a moins de 30 ans – était lancée. À partir de cette date, l'Onu a transféré à l'Union européenne quelques-unes de ses prérogatives, notamment la supervision de l'État de droit, tout en maintenant la présence armée de l'Otan, encore active aujourd'hui.

Dix ans après, les pages troubles du passé kosovar ne sont pas encore totalement tournées – le président actuel, Hashim Thaçi, et son Premier ministre Ramush Haradinaj, ont tous les deux joué un rôle actif dans l'Armée de libération du Kosovo (UÇK), pendant la guerre de 1998-1999. Respectivement co-fondateur du PDK (Parti démocratique du Kosovo), et de l'AAK (Alliance pour l'avenir du Kosovo), tous deux cristallisent la déception à l'égard de la classe politique, soupçonnée de corruption généralisée. Mais la population kosovare, originaire d'Albanie pour 90 % d'entre elle, peut enfin vivre dans un sentiment de liberté, frustré lorsqu'elle était sous domination serbe – et c'est surtout cette liberté qui est fêtée, ce samedi, dans les rues bondées de Pristina. « La situation politique est loin de me satisfaire, mais aujourd'hui, personne n'a la tête à cela. Notre indépendance nous a permis d'être un pays libre. C'est ce que nous espérions. J'en suis fier », lance Défrim, 29 ans, à côté de ses deux amis.

Durant toute la semaine, la ville s'était peu à peu transformée pour célébrer l'événement. Des ballons jaunes et bleus ornaient les lampadaires, plusieurs panneaux successifs en forme de « 10 » étaient entreposés sur la place pour que les enfants les traversent, sous les flashs des smartphones de leurs parents. Dès jeudi soir, une centaine de personnes s'était rassemblée pour assister à un concert un peu particulier : des soldats de l'US Air Force reprenaient des tubes – « Hey Jude » des Beatles, des chansons de Bruno Mars ou Pharrell Williams – devant une foule conquise. Pour une partie de la population, les États-Unis bénéficient toujours d'une image plutôt positive, en tant qu'armée libératrice sous l'égide de l'Otan, et pays d'accueil pour la diaspora qui a les moyens de s'y rendre.

Sous un soleil radieux, ce samedi, c'est donc tout naturellement que le drapeau américain croise celui bleu et jaune du Kosovo, et celui de l'Albanie, marqué par son aigle noir à deux têtes. Sur le boulevard Mère Teresa (qui était albanaise), qui s'élance depuis la place Zahir Pajaziti, des parents ont compris qu'il valait mieux longer les façades des bâtiments pour pouvoir avancer, sans risquer de lâcher la main de leurs enfants. Nombreux sont ceux qui se dirigent plus bas vers une patinoire, où les petits peuvent s'essayer au sport de glisse sous l'œil concentré de jeunes volontaires venus encadrer l'animation. Au-dessus du spectacle, un grand écran retransmet les Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang, en Corée du Sud. Pour la première fois de son histoire, le Kosovo participe à cette compétition internationale, par l'intermédiaire du skieur Albin Tahiri. Pour les Jeux d'été à Rio, en 2016, huit athlètes avaient pu concourir dans cinq disciplines.

Une participation qui est toute sauf anodine : le Kosovo est toujours en quête de légitimité européenne et internationale. Aujourd'hui, cinq pays de l'UE ne reconnaissent pas son indépendance : l'Espagne, la Grèce, Roumanie, la Slovaquie, et Chypre. C'est le cas aussi de la Russie et de la Chine, qui siègent au Conseil de sécurité de l'ONU. En novembre 2015, le pays a bien cru pouvoir adhérer à l'Unesco. Mais en réunissant 92 votes pour et 50 contre, la majorité des deux tiers n'était pas atteinte. Parmi les pays qui se sont opposés, la Serbie. Pour Belgrade, le Kosovo demeure encore une province de son pays. Un des blocages qui empêche les deux pays de rentrer dans l'UE. Or l'intégration européenne du Kosovo, conditionnée également par la lutte contre la corruption, est une volonté partagée par la majorité de l'opinion publique. Selon le dernier rapport de la Commission européenne, publié le 6 février dernier, le Kosovo reste un « candidat potentiel », tandis que la Serbie et le Monténégro pourraient être intégrés en 2025.

Une fois la nuit tombée, la foule s'amasse devant la grande scène installée sur la place Skanderbeg. Avant de s'y engouffrer, Fatlind aide son père à vendre quelques souvenirs patriotiques sur le bas-côté : des drapeaux, des porte-clefs ou encore des chapeaux traditionnels. L'étudiant de 21 ans se réjouit d'un possible accord frontalier entre son pays et le Monténégro, annoncé par le président Hashim Thaçi vendredi 16 février au soir. La résolution de ce différend territorial était l'une des conditions principales mises par l'UE pour supprimer l'obligation de visa pour les citoyens du Kosovo. « J'espère que l'on pourra bientôt voyager librement en Europe ! », lance-t-il avec un grand sourire. Le compromis doit encore être soumis au Parlement kosovar. Il poursuit : « Mais ne parlons pas de cela ce soir... » Déçue par les partis traditionnels, la jeunesse du pays parle souvent de politique avec des accents de rejet. Mais pas question d'amertume en ce jour historique pour elle et son avenir.

[1] Maintien d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo (Minuk)