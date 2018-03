Bertrand Cantat se retire des festivals d'été

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

Bertrand Cantat a décidé de se retirer de tous les festivals d’été où il était encore programmé. « De cette manière, [ceux-ci] n’auront plus à subir des pressions de toute nature », a écrit le chanteur sur son compte Facebook. Bertrand Cantat fait ici référence aux manifestations et pétitions dénonçant ses apparitions publiques, dont beaucoup sont à l’initiative d’organisations féministes. « En mettant en lumière Bertrand Cantat, vous banalisez les violences faites aux femmes et vous les cautionnez », affirmait une de ces pétitions demandant l’annulation du concert au festival Les Papillons de nuit prévu dans la Manche en mai. En conséquence de quoi, le conseil départemental avait annoncé le retrait de sa subvention à ce festival, qui avait décidé de le maintenir. D’autres annulations, en Ardèche et à Saint-Nazaire notamment, avaient été décidées par les organisateurs.

La polémique n’est sans doute pas prête de retomber, à en croire un tweet de la porte-parole d’Osez le féminisme, Raphaëlle Rémy-Leleu. « Il ne nous reste plus qu’à faire annuler tous les autres ! », s’est-elle exclamée, visant les concerts de la tournée du chanteur, qu’il a décidé de poursuivre, et qui s’achèvera à Paris les 29 et 30 mai. De son côté, l’Observatoire de la liberté de création dénonce ces appels à la censure dans un communiqué intitulé « Bertrand Cantat a le droit de chanter ». Il y déclare notamment : « Dans un Etat de droit, personne ne se fait justice à soi-même, et personne ne fait justice à quelqu’un d’autre en dehors de la justice. (…) L’Observatoire de la liberté de création regrette que l’artiste, sous la pression, ait renoncé à tourner dans les festivals cet été et s’inquiète qu’en France, en 2018, certains soient plus tentés par les réflexes de censure que par le respect des libertés et par le débat démocratique qu’ils réclament, paradoxalement, de leurs vœux. »