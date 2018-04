« Nulle part où aller »

Documentaire sobre et magnifique, L’Héroïque Lande, de Nicolas Klotz et Élisabeth Perceval, rend compte du drame des migrants de Calais.

Long panoramique, à la vitesse d’un train, sur un mur grillagé derrière lequel on distingue une forêt. Hiver 2016. On est bien en France, et « pas très loin de Paris ». À Calais exactement. On appelle ça la « Jungle », un lieu de « disparition et de camouflage [qui] peut naître au cœur des cités ou des interzones liées au -transit ». Plusieurs milliers de réfugiés s’y sont repliés, formant une communauté hybride. On s’organise autour d’un feu, on installe des tentes, des baraquements fragiles, on passe de…