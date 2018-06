Les substituts aident beaucoup

J’ai arrêté de fumer depuis trente-six jours et je suis d’un calme total.

J’ai arrêté de fumer, tavu ? Depuis trente-six jours, exactement. Et sept heures. Et neuf minutes. (Au tout début, je comptais aussi les secondes, mais, au bout d’une semaine, j’y ai renoncé : ça me prenait vraiment trop de temps.)

Ça se passe hyper bien, oui, merci d’avoir demandé : en fait, je n’y pense jamais. (Par contre, si tu pouvais plutôt me parler d’autre chose, ça m’aiderait.)

Au début, j’avoue, j’étais un peu inquiet, parce que j’avais entendu des trucs salement flippants sur l’arrêt du tabac, du style : tation, pendant les quinze premières années de sevrage, vous risquez d’être un peu irritable entre zéro heure et minuit. Voire discrètement irascible. (Notre conseil malin : consultez un·e [1] tabacologue avant d’avoir perdu tou·te·s vos ami·e·s.)