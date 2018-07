Frédéric Taddéï : plus dure est la chute

L’animateur rejoint la chaîne Russia Today à la rentrée, connue pour être un porte-voix de Vladimir Pouline.

Écarté totalement de France Télévisions (« Ce soir, ou jamais ! », « D’art d’art ») et d’une quotidienne sur Europe 1 (pour devoir se contenter d’une seule émission hebdomadaire le week-end), Frédéric Taddéï rejoint la chaîne RT France (Russia Today), financée par le Kremlin, dirigée par Xenia Federova et tout entière à la gloire de Poutine, pour une émission culturelle et de débats de société d’une heure, du lundi au jeudi. L’animateur de 57 ans s’est réjoui d’avoir « carte blanche pour faire ce qu’il…