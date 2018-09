Plus de 22.000 personnes ont signé le Manifeste pour l'accueil des migrants

En 48 heures, le Manifeste pour l'accueil des migrants publié par Politis, Regards et Mediapart connait déjà un grand succès. De nouvelles personnalités et organisations s'y sont ralliés.

Ce mercredi 26 septembre, Regards, Politis et Mediapart ont publié un manifeste « Pour l’accueil des migrants » auquel les rédactions d’Alternatives économiques, de L’Humanité, de Basta!, du Courrier des migrants ou encore de Là-bas si j’y suis, se sont associées. Signée par 150 intellectuels, artistes, militants associatifs, syndicalistes et personnalités de la société civile, la pétition a déjà dépassé les 22000 signataires en 48 heures. Depuis, de nombreuses personnalités, associations et médias ont souhaité exprimer leur soutien au manifeste parmi lesquels Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, Audrey Pulvar, présidente de la Fondation pour la Nature et l’Homme, l'acteur Robin Renucci et Emmaüs France.

Les nouveaux signataires : Lucas Belvaux, acteur - Claude Calamé, militant associatif - Hélène Cixous, dramaturge - Jean-Pierre Daroussin, acteur - Françoise Degois, essayiste - Guillaume Duval, journaliste Alternatives économiques - Laurence de Magalhaes, directrice du théâtre Silvia Monfort – Daniel Mermet, journaliste, fondateur de La bas si j’y suis - Jean-Baptiste Eyraud, porte- parole du DAL - José-Manuel Gonçalvez, directeur du Centquatre - Yann Gonzalez, réalisateur - Alain Gresh, journaliste - Samy Johsua - Bernard Lavilliers, musicien – Elisabeth Lebovici, philosophe, critique d’art - Pierre Mairat, co-président du MRAP - Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT - Jean-Pierre Mignard, avocat - Jennifer Leblond, présidente de l’école Thot - Bertrand Leclair, écrivain - Renée Le Mignot, co-présidente du MRAP - Marie-José Mondzain, philosophe - Audrey Pulvar, présidente de la Fondation pour la Nature et l’Homme - Jean-François Quentin, co-président du MRAP - Robin Renucci, acteur - Evelyne Sire-Marin, magistrate - Valérie Trierweiler, journaliste - Aurélie Trouvé, porte-parole d’Attac - La Cie Jolie môme, musiciens.

Les nouvelles organisations et associations signataires : Alternatives économiques, BASTA!, CNR (Collectif pour une nation refuge), Courrier des Balkans, DIEM 25 France, Emmaüs France, Là-bas si j’y suis, L’Humanité, Les Mots Sont Importants (LMSI), MRAP, Ecole THOT (Transmettre un Horizon à Tous), Tous migrants.

Vous pouvez toujours signer et faire signer la pétition ici.

Le texte du Manifeste et les 150 premières personnalités signataires sont consultables ici.