« Trump favorise l’extrémisme racial »

Après la tuerie de Pittsburgh, l’anthropologue Richard King revient sur les particularités de l’antisémitisme américain et sur ses liens avec la suprématie blanche, les médias et le discours public.

Le 27 octobre dernier, Robert Bowers tue onze personnes dans la synagogue Tree of Life de Pittsburgh lors de ce qui constitue l’attaque la plus meurtrière de l’histoire des États-Unis contre la communauté juive. Inconnu des services de police, l’assaillant est actif sur le site Gab.com, prisé par l’extrême droite américaine. Quelques jours plus tôt, il s’en était pris à l’association Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS), dénonçant son action pour l’accueil des populations immigrées. « HIAS aime amener des…