Les échos de la semaine

Secret défense contre secret des sources ?

« Toute personne non habilitée à posséder des documents classifiés est soumise à une poursuite judiciaire […], cela fait partie de la sécurité », a déclaré Jean-Yves Le Drian sur France Inter le 28 mai. Le ministre des Affaires étrangères répondait à une question concernant la récente convocation par la DGSI de neuf journalistes du Monde, du Quotidien, de Disclose et de Radio France. Ils étaient entendus dans deux enquêtes distinctes : l’affaire Benalla et l’utilisation des armes françaises au Yémen. Le 23 mai, Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, avait déclaré sur Europe 1 que les journalistes étaient « des justiciables comme les autres ». Ce qui est vrai dans le cadre de leur vie privée, mais pas dans celui de leur vie professionnelle, qui leur confère des droits comme celui du secret des sources. Or, ce secret est mis à mal, et le droit d’informer menacé, par la récente loi sur le secret des affaires mais aussi par la « tentative d’intimidation » de la DGSI, ont expliqué Luc Bronner, directeur de la rédaction du Monde, et Édouard Perrin, président du collectif Informer n’est pas un délit, sur France Inter le 23 mai.

La convocation d’Ariane Chemin (photo) dans l’affaire Benalla vaut plutôt « validation » des informations publiées par Le Monde, a précisé Luc Bronner… Ariane Chemin a été entendue en audition libre accompagnée d’un avocat. Dans ce cadre, comme en garde à vue, elle a le droit de ne rien dire. C’est important de le rappeler, a insisté Édouard Perrin, afin que les sources ne se sentent pas dissuadées de transmettre des informations à des journalistes qui font leur travail en prenant garde de ne mettre personne, militaires compris, en danger.

Turquie : une grève de la faim fait plier Erdogan

Victorieux, les soutiens du leader incarcéré du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) ont mis un terme à une longue grève de la faim dans les prisons turques. Suivie par 3 000 détenus, une députée prokurde incarcérée refusait de s’alimenter depuis novembre pour protester contre les conditions de détention d’Abdullah Öcalan. Après avoir imposé au chef kurde l’isolement pendant huit années, le gouvernement turc lui a de nouveau permis de voir ses avocats. Le dirigeant du PKK a pu rencontrer ses conseillers juridiques à deux reprises grâce à l’assouplissement de son incarcération. « Un processus de négociation démocratique est absolument nécessaire, loin de toute polarisation et culture de conflit, pour la résolution des problèmes », a confié Öcalan à ses avocats. Début d’un nouveau processus de paix entre le PKK et l’État turc ? Ou manœuvre électoraliste d’Erdogan pour s’attirer les faveurs de l’électorat prokurde d’Istanbul, où l’élection municipale perdue en mars sera rejouée de juin ?

Calédonie : un président FLNKS

Assommés, les élus « loyalistes » du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Tout occupés à s’écharper, les deux groupes de droite n’ont pas vu venir le coup : l’Éveil océanien, parti représentant les Wallisiens et Futuniens, qui vote traditionnellement avec eux, s’est rangé au côté du FLNKS pour élire Roch Wamytan (photo) à la présidence de l’assemblée. « Travailler avec les indépendantistes, ce n’est pas travailler pour l’indépendance », a justifié Milakulo Tukumuli, leader de l’Éveil océanien, qui milite pour « un nouveau modèle, moins inégalitaire ». Ce basculement ouvre la voie à un scénario inédit, la formation d’un gouvernement du territoire sans la droite loyaliste. La position du FLNKS serait considérablement renforcée pour le nouveau référendum sur l’indépendance prévu en 2020. Wallisiens et Futuniens – 10 % de l’électorat – vivent les mêmes difficultés économiques et sociales que les Kanaks.

Migrants : Dublin, le règlement infernal

Flashmob. Le 25 mai, la Cimade a organisé des actions de rue chorégraphiées dans plusieurs villes, dont Paris, Lyon, Tarbes et Grenoble, pour dénoncer la machine infernale que représente le règlement de Dublin. Cette procédure, qui impose à tout demandeur d’asile de déposer son dossier dans son pays d’entrée dans l’espace Schengen, est vilipendée depuis des années par les défenseurs des migrants. Non seulement les personnes ne peuvent choisir leur terre d’asile, mais la responsabilité de leur sort est reportée sur les États frontaliers. Quantité de « dublinés » errent ainsi sans droits ni titre à la suite d’une expulsion, coincés dans des impasses juridiques. La Cimade a publié le 25 avril un rapport mettant en évidence l’absurdité et le caractère répressif de Dublin qui s’inscrit dans la campagne Stop Dublin ! À noter : les États n’ont pas l’obligation de dubliner…

Élections : la Belgique tiraillée

Sombres perspectives pour la Belgique, dont le système politique ultracomplexe se double d’une division des familles politiques entre Flamands et francophones. À l’issue des élections générales du 26 mai, le paysage est plus fragmenté que jamais, mais avec une extrême droite flamande qui triple son score (18,5 %). Or, même si le Vlaams Belang est un parti de la pire espèce brune, ouvertement xénophobe, la digue qui le bannissait de toute coalition (principe de base en Belgique) menace de céder, la droite ne rejetant pas la possibilité de l’inclure dans les négociations. Les écologistes progressent également, mais pas suffisamment pour revendiquer la direction de la région Bruxelles-Capitale, comme ils l’espéraient. Les sociaux-démocrates, eux, s’effondrent partout, au profit notamment, sur leur gauche, du Parti du travail, seul parti unitaire à l’échelle de la Belgique, qui réalise 8,6 % des voix.

Guyane : une montagne de mensonges

Lors de la première réunion du tout nouveau Conseil de défense écologique – nouvelle invention du pouvoir macronien pour montrer que « le temps n’est plus à la parole » concernant l’écologie –, le projet industriel de Montagne d’or en Guyane a été posé sur la table. « Le projet actuel ne nous apparaît pas compatible avec les exigences que nous nous fixons en matière de préservation de l’environnement et de la biodiversité », a conclu Édouard Philippe.

À trois jours des élections européennes, il fallait au moins ça pour saupoudrer de vert la campagne LREM, surtout que le numéro 2 de sa liste n’était autre que Pascal Canfin, ancien directeur de l’association WWF, qui a fait de la Montagne d’or l’une de ses batailles les plus vives. Mais, en réalité, cette phrase sonne plus comme une énigme que comme une annonce d’abandon du projet. Le collectif d’opposants au projet Or de question craint que cette fausse promesse laisse « la possibilité à la compagnie minière, voyant la porte fermée, de rentrer par la fenêtre en modifiant son projet ».

Le porteur du projet russo-canadien détient toujours son droit d’exploration minière et le code minier, obsolète mais toujours en vigueur, lui octroie quasiment le droit d’exploitation. Dans le même temps, comme l’a souligné l’économiste Maxime Combes sur Twitter, un arrêté du ministère de l’Économie daté du 13 mai prolonge le permis d’exploitation de mines d’or de la compagnie Boulanger à Saint-Laurent-du-Maroni, territoire proche du secteur du projet de Montagne d’or… À défaut de marcher sur l’or, le gouvernement marche (encore) sur des œufs en matière d’écologie !

La photo de la semaine : Déluge de feu à Idlib

Une fillette est extraite des décombres après que l’aviation russe et syrienne a bombardé le marché de Maarat Al-Numan, au sud d’Idlib, le 26 mai à l’heure d’affluence, faisant quatre morts. Les bombardements se sont encore intensifiés le week-end dernier sur la zone rebelle du nord de la Syrie, où s’entassent quelque 3,5 millions de civils, pour beaucoup évacués des zones reprises par le régime. Depuis fin avril, 230 personnes ont été tuées et plus de 200 000 ont été déplacées.

Crédit photo : Abdulaziz KETAZ/AFP