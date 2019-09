Les échos de la semaine

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

Algérie : le Hirak maintient son cap

La situation se tend dangereusement en Algérie. Après l’annonce du président par intérim, Abdelkader Bensalah, d’organiser le 12 décembre une élection présidentielle, la réponse a été cinglante : le 20 septembre, 31e vendredi de manifestations contre l’ancien régime, les rues d’Alger étaient noires de monde. Pour le Hirak, le mouvement qui milite depuis le 22 février pour le renversement du vieux système, pas question d’une élection organisée sous les auspices de l’homme fort du moment, le chef d’état-major Ahmed Gaïd Salah. Le général avait pourtant interdit l’accès de la capitale aux non-Algérois et déployé un immense dispositif policier. En vain : certains manifestants ont contourné le barrage en arrivant en ville sur des chalutiers. Détermination d’autant plus remarquable que de nombreux protestataires ont été arrêtés ces dernières semaines.

Tout à son projet d’apparaître comme un homme « neuf » – en dépit du fait que le quasi-octogénaire est un ancien thuriféraire de Bouteflika –, Gaïd Salah a fait ouvrir le 23 septembre le procès de Saïd Bouteflika au tribunal militaire de Blida. Au côté de trois autres coaccusés dont Louisa Hanoune, secrétaire générale du Parti des travailleurs, le frère de l’ex-président est poursuivi pour « complot ». Déjà peu convaincu par leurs arrestations en mai, le Hirak refuse ce jeu de dupes grossier. Le vrai test sera celui des candidatures à la présidentielle. La précédente tentative d’imposer un tel scrutin, en juillet, avait capoté faute de postulants. Alors que des dizaines de maires ont déjà annoncé qu’ils refusaient d’organiser l’élection, seules deux candidatures ont pour l’instant émergé, qualifiées de « bouffonneries » par le site d’information algérien TSA.

Indemnités en baisse

L’Unedic, qui gère l’assurance chômage, a fait ses calculs : avec les nouvelles règles d’indemnisation présentées en juillet, 50 % des chômeurs subiront une baisse de leurs droits et 9 % en seront exclus. Les décrets, « encore plus durs » que les ordonnances Pénicaud, selon les services du ministère du Travail, doivent être attaqués par les syndicats devant le Conseil d’État, afin d’alerter l’opinion.

Maroc : manifeste des 470 hors-la-loi

Plus de 470 Marocaines et Marocains, dont la romancière Leïla Slimani et la réalisatrice Sonia Terrab, ont signé un appel, publié en « une » du Monde mais aussi au Maroc, largement repris et signé sur Internet, déclarant s’être mis « hors la loi » pour avoir eu des relations sexuelles « hors mariage » et avoir « subi, pratiqué ou été complices d’un avortement ». L’initiative, qui rappelle évidemment le « Manifeste des 343 » paru dans Le Nouvel Observateur en 1973 contre la répression de l’avortement en France, dénonce « l’hypocrisie sociale » et la « culture du mensonge » de la législation marocaine, qui génèrent « la violence, l’arbitraire, l’intolérance ». Au sein du monde arabo-musulman, cet appel fera sans aucun doute date, à l’heure où la répression sexuelle connaît un durcissement au Maroc, notamment avec l’arrestation de la jeune journaliste Hajar Raissouni pour « adultère » et « débauche » (cf. Politis n° 1569 du 12 septembre)…

Disparition : Louis Joinet, magistrat, militant, syndicaliste et humaniste

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès, le 22 septembre, de Louis Joinet, né en 1934, magistrat et ancien premier avocat général près la Cour de cassation. Nous avions en effet rencontré à plusieurs reprises cet inlassable défenseur des droits humains. Membre de la Ligue des droits de l’homme, fondateur en juin 1968 du Syndicat de la magistrature, ce militant inventif était aussi un amoureux de la vie, joueur d’accordéon et fondateur du Festival des arts de la rue d’Aurillac. D’abord éducateur de rue dans les années 1950 auprès des « blousons noirs » dans le quartier des Halles à Paris, il intégra, après sa mobilisation durant la guerre d’Algérie, la toute jeune École nationale de la magistrature (d’où il sortit major en 1966). Impossible de résumer sa (longue) carrière. À l’origine de la loi informatique et libertés en 1978, il devient ensuite conseiller pour les droits de l’homme à Matignon après 1981, à l’Élysée pendant les cohabitations, jusqu’en 1995. Il traite alors, comme il nous l’a un jour confié, de nombreux dossiers politiques qu’il avait « d’abord connus comme ­militant ». À l’instar de celui des réfugiés italiens des « années de plomb », puisqu’il est à l’origine de la fameuse « doctrine Mitterrand », par laquelle la France donne sa parole de ne pas les extrader, et dont il nous expliquait la genèse dans l’une de ses dernières interviews (dans Politis n° 1545). Également expert auprès de la sous-commission des droits de l’homme de l’ONU de 1978 à 2006, il élabore certains principes de la justice transitionnelle (qui portent son nom et guident la résolution des conflits armés). Ce qui l’amène à être l’un des négociateurs avec ETA, contribuant ainsi à la décision de l’organisation armée basque de déposer les armes en 2018 et de s’autodissoudre. Politis adresse à ses proches et à ses camarades ses sincères condoléances.

Diplomatie : Snowden toujours non grata en France

L’informaticien états-unien Edward Snowden, en exil à Moscou depuis 2013 pour avoir révélé au monde le vaste programme de surveillance de masse de tous les citoyens de la planète de la part des services de renseignement de Washington, avait déjà demandé – en vain –, sous la présidence de François Hollande, l’asile en France. Alors qu’il publie ces jours-ci un témoignage capital (Mémoires vives, Seuil) sur ce système digne du « Big Brother » d’Orwell dans 1984, Snowden s’est vu recevoir le soutien de la ministre de Justice, Nicole Belloubet, et de l’eurodéputée macroniste Nathalie Loiseau, qui toutes deux disent « souhaiter » son « accueil » en France. Avant de se voir sévèrement rappelées à l’ordre par Matignon et l’Élysée : on ne badine pas ainsi avec Washington, Emmanuel Macron entretient de si bons rapports avec Donald Trump…

Quand BFM TV lance un syndicat de police

Samedi 21 septembre, les téléspectateurs de BFM TV ont eu la surprise de voir, parmi les commentateurs de la marche pour le climat, un certain Axel Ronde, présenté comme « secrétaire général du syndicat de police En Marche ». Renseignement pris, l’homme venait d’être exclu, le 19 septembre, du syndicat Vigi, étiquette qu’il affichait auparavant. « Il prenait des positions médiatiques au nom du syndicat contraire à nos orientations », précise Vigi dans un communiqué. Deux jours plus tard, BFM TV offrait une tribune à ce tout nouveau syndicat au nom très macronien, dont personne (et pour cause) n’avait jamais entendu parler.

France insoumise : tout ça pour ça…

Le tribunal de Bobigny s’est transformé en théâtre, les 19 et 20 septembre, au procès de Jean-Luc Mélenchon et de cinq de ses proches pour « rébellion », « intimidation » et « provocation » lors de la perquisition du siège de La France insoumise. Théâtre parce que les meilleurs acteurs du moment s’y trouvaient : Jean-Luc Mélenchon, dans le rôle de la victime d’un procès politique – malgré l’ampleur des perquisitions, pour le moins surprenante, c’est ici de leur attitude que les Insoumis devaient répondre – et l’avocat Éric Dupond-Moretti, visiblement inspiré durant sa plaidoirie. Théâtre parce qu’abondamment suivi et commenté, tant par la presse que par les militants du mouvement sur les réseaux sociaux. Théâtre encore parce que suivi par le bannissement, prononcé par Jean-Luc Mélenchon, de l’émission Quotidien de ses réunions et déplacements. Théâtre enfin, parce que le réquisitoire du procureur n’est pas à la hauteur du vacarme de l’événement. Trois mois de sursis et des amendes, voilà tout. Le jugement sera rendu le 9 décembre. Une pièce qui laisse un goût amer, « pour la justice, pour la police et pour la représentation parlementaire », a déploré le leader de LFI.

Justice : liberté pour Vecchi ?

Réfugié en France, l’Italien Vincenzo Vecchi, accusé de « violences » et de « saccage » lors des manifestations contre le sommet du G8 de Gênes en juillet 2001 – qui avait vu la mort d’un manifestant tué par la police –, a été arrêté le 8 août en Bretagne, où il résidait. Le parquet français a exécuté une demande d’extradition de Matteo Salvini, qui était encore ministre (extrême droite) de l’Intérieur italien. La France de Macron commettra-t-elle l’infamie d’extrader cet homme pour satisfaire une vengeance politique ? Le comité de soutien a lancé une pétition en ligne pour demander sa libération (http://chng.it/BsVMsS5szT).

La photo de la semaine : Blocage de masse

Près de 500 militants ont bloqué, lundi 23 septembre, l’activité de l’entreprise Yara, premier producteur mondial d’engrais azotés, sur le site de Brunsbüttel, près de Hambourg, dans le nord de l’Allemagne. Une action qui vise à dénoncer l’impact de l’agriculture industrielle et de l’agrochimie sur le climat. L’agriculture est responsable de 21 à 37 % du total des émissions de gaz à effet de serre selon le dernier rapport du GIEC.

Crédit photo : Pay Numrich/Flickr