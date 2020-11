« Les catastrophes naturelles provoquent trois fois plus de déplacements que les conflits. »

Alice Baillat, chercheuse à l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et à l’Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS) De nombreuses enquêtes de terrain se concentrent sur le lien entre migrations et changement climatiques mais donner des chiffres n’est pas évident car les facteurs environnementaux et économiques s’entremêlent. Les migrants eux-mêmes n’ont pas forcément conscience du facteur environnemental. Cependant, l'Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC),…