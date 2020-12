Économie sociale et solidaire : « Une voie vers une démocratisation dans l’économie »

Spécialiste du mouvement coopératif, Jean-François Draperi analyse les difficultés, pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire, à articuler leurs principes émancipateurs avec les valeurs dominantes du marché.

Directeur du Centre d’économie sociale (Cestes) au Conservatoire national des arts et métiers et rédacteur en chef de la Recma, revue internationale de référence de l’économie sociale, Jean-François Draperi (1) est un éminent spécialiste du mouvement coopératif, de celui dit des « communs » et de l’économie sociale et solidaire (ESS). C’est-à-dire de toutes ces initiatives qui sont autant d’alternatives au capitalisme et à l’économie de marché et adoptent un fonctionnement démocratique entre tous leurs…