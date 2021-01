Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

C'était au XXe siècle. En janvier 1988. Le 21 pour être précis. En ce mois des vœux, l'Intifada s'organise en Palestine, le régime argentin vacille une fois de plus, le verdict du procès de l'Amoco Cadiz tombe enfin, et l'élection présidentielle se prépare en France. Il se passe aussi quelque chose d'intéressant dans le monde de la presse : un nouvel hebdomadaire d'actualité est lancé. Ce nouveau média prend un nom riche de promesses : Politis. Pour son tout premier numéro, la couverture titre « La France manque d'immigrés ». La ligne éditoriale est posée. Politis sera un média d’information qui ne cache pas ses opinions, et défend les engagements humanistes, sociaux et écologistes, avec un cœur résolument à gauche.

Aujourd'hui, 33 ans plus tard, après des hauts et des bas, mais aussi des débats, des évolutions et des réinventions, la passion et les engagements sont intacts. Politis est là. Pour vous informer et décrypter un monde en perpétuel mouvement.

Ce journal est devenu le vôtre, lecteur.ices, abonné.es.

La rédaction de Politis souhaite fêter avec vous cet anniversaire en vous offrant 33 articles, librement disponibles et partageables jusqu'à dimanche. La sélection de la rédaction a été imaginée pour vous faire découvrir un panel d'articles aux dates et aux thématiques variées. Que vous soyez abonné.e de longue date, lecteur.rice ponctuel.le ou récent.e, chacun.e y trouvera son miel.

Alors « Dîtes 33 ! » et soufflez avec nous les bougies.

Étudiants : génération sacrifiée ? (20 novembre 2019) De Parcoursup à l’hyper-compétitivité en passant par des conditions de vie dégradées et un monde du travail fragilisé, les jeunes subissent de plein fouet la précarisation.

Mineurs isolés étrangers : Parcours de combattants (1er février 2017) Devant la défaillance des pouvoirs publics, associations et citoyens s’organisent pour mettre à l’abri et accompagner des mineurs isolés. Témoignages.

À la frontière italienne, la police hors-la-loi (4 avril 2018) À Menton, les autorités françaises falsifient la réalité pour refouler des mineurs isolés étrangers à la frontière italienne.

« La force du tir m’a mis à terre, j’ai vu mon œil couler » (8 mai 2019) Des dizaines de gilets jaunes ont été blessés, mutilés par les charges de la police. Ils sont traumatisés, mais restent résolus et révoltés contre cette violence d’État inouïe.

« L’État doit rappeler sa place à la police » (15 juillet 2020) Pour Hélène L’Heuillet, les forces de l’ordre ont perdu leur rôle d’arbitre des conflits pour devenir un « camp ».

Thierry Illouz : Un avocat pour les défendre tous (5 septembre 2018) Pénaliste, écrivain, auteur de chansons, Thierry Illouz publie une réflexion personnelle autour de la justice. Retour sur une vocation et un parcours marqués par le verbe.

« Il faut un MeToo des quartiers populaires ! » (18 décembre 2019) En Seine-Saint-Denis, le collectif Femmes en lutte 93 fait émerger des voix depuis des lieux où la violence est à la fois sexiste, sociale, économique, policière… Son premier forum s’est tenu début décembre.

2017, année des girouettes (20 décembre 2017) Les retourneurs de veste occupent les postes en vue de la macronie. Pour y parvenir, ils n’ont pas hésité à professer le contraire de ce qu’ils prônaient avant et à se délester de leurs engagements.

Le petit Macron illustré (3 mai 2018) Liste non exhaustive de vocabulaire « disrupté » et embryon d’un dictionnaire du macronisme.

Danièle Obono : « Le plus grave est leur arrogance et leur sentiment d’impunité » (9 septembre 2020) La députée Danièle Obono (LFI) est depuis longtemps visée par des attaques xénophobes et sexistes. Elle répond dans Politis à l’ignoble « roman » de Valeurs actuelles la mettant en scène comme esclave de marchands arabes.

L’Europe des profiteurs (5 octobre 2016) L’embauche de José Manuel Barroso par Goldman Sachs jette une lumière crue sur le pantouflage des ex-commissaires européens, une pratique très répandue dans cette institution « pro-business ».

Valérie Masson-Delmotte : « Les grands changements viennent des citoyens » (3 octobre 2018) La climatologue Valérie Masson-Delmotte observe que ce sont les actions individuelles et collectives qui pousseront les gouvernements à agir contre le réchauffement et y voit des raisons de rester optimiste.

Xavier Hamon : « Retrouver le goût de l’émancipation » (24 juillet 2019) Cuisinier, restaurateur et fondateur d’une université des sciences et pratiques gastronomiques, Xavier Hamon pose un regard critique sur le productivisme alimentaire et prône la reconquête d’une nourriture saine.

Désobéissance civile : « Des actions non-violentes mais spectaculaires » (17 avril 2019) Six décennies les séparent, mais Susan George et Léna Lazare se retrouvent sur un diagnostic, celui d’une société climaticide, et sur une réponse : la désobéissance pacifique.

« Le nouvel anarchisme est au diapason de notre époque » (28 août 2019) Pour le politologue Francis Dupuis-Déri, les mouvements autonomes incarnent l’espoir concret d’une société plus juste autant que la rage face au réel.

Chlordécone : Du secret d’État au scandale d’État (4 juillet 2018) Massivement utilisé dans les bananeraies, le chlordécone a contaminé le sous-sol et la quasi-totalité des Antillais.

Urbanisme : Contre les ogres de béton (17 juillet 2019) Face aux projets d’immenses zones commerciales qui artificialisent toujours davantage de terres agricoles et menacent la biodiversité, citoyens et riverains se mobilisent, déposent des recours en justice et élaborent des projets alternatifs.

Enquête sur le système Free (18 mai 2016) Fichage de salariés, licenciements montés de toutes pièces, répression syndicale, management brutal… Politis publie des preuves et des témoignages exclusifs.

Le juteux business des données personnelles (13 juin 2018) Le profilage de plus en plus précis des consommateurs, par le traçage de leurs faits et gestes en ligne comme dans la vraie vie, est en passe de métamorphoser notre économie.

Pour Amazon, l’État met le paquet (16 septembre 2020) La multinationale enchaîne les méga-projets sur tout le territoire. Avec l’aide très zélée des pouvoirs publics locaux et nationaux.

Didier Bille : les confidences d’un « liquidateur » (19 juillet 2017) Depuis quinze ans, Didier Bille conduit des plans sociaux pour des multinationales. Il raconte sans détours leurs méthodes abusives pour licencier.

Avant de voter, la Tunisie demande justice (8 septembre 2011) Les Tunisiens s’inscrivent massivement sur les listes électorales, en prévision du scrutin du 23 octobre. Ils sont toutefois vigilants : pas de clémence pour les anciens dignitaires. Choses vues cet été, pendant le ramadan.

L’art tunisien entre rage et désespoir (21 octobre 2015) Les Journées théâtrales de Carthage ont mis en lumière le sentiment d’impasse politique qui domine en Tunisie, au lendemain de l’attribution du prix Nobel de la paix au quartet du dialogue.

Hirak : Les femmes du Rif au cœur de la lutte (26 juillet 2017) Démarrée il y a neuf mois, la contestation sociale ne perd pas de son ampleur. La mobilisation des Rifaines, dans le pays et au-delà, est la clé de la persistance du mouvement.

Shirin Ebadi : « La violence du régime iranien est un symptôme de sa faiblesse » (19 juin 2019) Opposante au régime et Prix Nobel de la paix, Shirin Ebadi met en garde contre la radicalisation de l’appareil politique iranien face aux aspirations de la société civile.

Artsakh : « Mes racines sont sous mes pieds » (13 novembre 2019) Peuplée d’Arméniens et enclavée en Azerbaïdjan, la république autoproclamée d’Artsakh (Haut-Karabagh) intensifie la mobilisation pour sa reconnaissance, alors que la paix attend toujours.

Belo Monte : Le retour des gens du fleuve (18 juillet 2018) En Amazonie, l’énorme barrage de Belo Monte, sur le rio Xingu, lèse gravement la nature et les communautés. Mais à force de ténacité, les habitants des rives recouvrent en partie leurs droits.

François Burgat : « L’islamisme est une réponse à l’overdose de présence occidentale » (16 novembre 2016) Pour le politologue François Burgat, l’islamisme est avant tout une façon de renouer avec une culture détruite ou réduite à un folklore par la colonisation.

Dans l’intimité de Prince (2 octobre 2018) L’album posthume Piano & a Microphone 1983 dévoile un artiste d’avant la gloire, inspiré et bouleversant.

Abbas Kiarostami : « L'art a besoin d'être vu » (20 mai 2010) À Cannes, Abbas Kiarostami explique les parti pris qui ont présidé à la réalisation de son film Copie conforme, analysant notamment la question du regard.

Philippe Bordas : L’Afrique au combat (26 août 2020) Photographe avant d’être écrivain, Philippe Bordas a longtemps fait du continent africain le terrain de jeu de son objectif. Entre lutteurs et boxeurs, c’est un extrait de son travail qu’il nous propose de regarder.

Éric Hobsbawm : « Je reste un historien engagé » (7 mai 2009) Dans un livre rassemblant de récentes interventions aux confins de l’histoire et de la science politique, l’historien britannique Eric J. Hobsbawm analyse la période depuis 1989, marquée par l’hégémonie américaine. Et nous livre, à 91 ans, son approche du métier d’historien.

Enzo Traverso : « L’histoire dépend de notre façon de penser l’avenir » (27 janvier 2011) Comment écrit-on l’histoire aujourd’hui ? Dans un monde dépourvu d’horizon utopique, l’historiographie est aujourd’hui dominée par la notion de mémoire, explique Enzo Traverso dans un ouvrage sur les violences au XXe siècle.

