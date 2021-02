Étudiant·es : La grande détresse

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

Les facs sont fermées depuis fin octobre. La crise sanitaire a englouti les petits boulots, vitaux pour de nombreux étudiant·es. Les Restos du cœur ont remplacé le resto U. C’est une population atomisée, rentrée chez les parents ou coincée en piaule universitaire. Peau de chagrin pour la vie sociale. Étudier, pour ces 2,7 millions de jeunes, c’est passer la journée en tête-à-tête avec son écran. Isolement, démotivation, décrochage. Les signes de mal-être sont criants, les idées suicidaires rôdent. Et les services psy sont submergés. Le gouvernement, une constante depuis le début du Covid, a trop tardé à réagir, et ses récentes mesures s’ajoutent au lot de ses parades brouillonnes et peu efficaces. Dans les facs, où montent l’incompréhension et le sentiment d’abandon, c’est l’heure du choix entre l’abattement et la rébellion. Associations et syndicats étudiants appelaient à une forte mobilisation dans tout le pays ce jeudi 4 février.