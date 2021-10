Inaction climatique : L’État une nouvelle fois condamné !

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

Jeudi 14 octobre, le tribunal administratif de Paris a condamné l’État français à respecter les engagements climatiques de la France via son budget carbone, mais aussi à réparer, avant le 31 décembre 2022, les dommages causés par son inaction. Saisie par Notre Affaire à tous, la Fondation Nicolas-Hulot, Greenpeace France et Oxfam France, la justice administrative oblige l’État français à rattraper, par toute mesure utile, le retard pris en matière d’émission de CO 2 . Entre 2015 et 2018, la France a en effet émis 15 millions de tonnes d’équivalent CO 2 (Mt eqCO 2 ) en trop par rapport à ses engagements.

Lors de l’audience devant le tribunal, les représentants du ministère de la Transition écologique arguaient que l’État avait « d’ores et déjà pris les mesures destinées à compenser le dépassement du premier budget carbone ». Et que le budget sur la période suivante, 2019-2023, appelé « SNBC 2 », « prend déjà en compte le retard accumulé par rapport au premier budget carbone ». Faux, répond la justice : les plafonds d’émissions de gaz à effet de serre ont été revus à la hausse par décret du 21 avril 2020, passant, en moyenne annuelle, de 399 Mt eqCO 2 à 422 Mt eqCO 2 . L’action de l’État est jugée insuffisante. Les magistrats le contraignent donc à agir de manière efficace d’ici décembre 2022, créant ainsi une deuxième échéance judiciaire après la décision du Conseil d’État, le 1er juillet dans le dossier Grande-Synthe, qui impose à l’État de prouver d’ici mars 2022 que ses actions vont permettre de respecter la trajectoire 2030 qu’il s’est fixée.

« Nous sommes très satisfaits de cette décision, explique Cecilia Rinaudo, de Notre Affaire à tous. Cela va avoir des conséquences sur les candidats à la présidentielle. » Les associations appellent en effet « les candidats et candidates à démontrer, chiffres à l’appui, comment ils comptent sortir l’État de l’illégalité et respecter les objectifs climatiques. Les organisations évalueront ces feuilles de route avant l’élection présidentielle. »