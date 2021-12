Voix(es) de résistance : L’indépendance à la une

Arrêt sur images

De la « dictature » à la démocratie intégrale

Daniel Schneidermann, fondateur et directeur du site, a cédé l’entreprise à ses salarié·es.

« Après que j’ai été viré de la télé, en 2007, tout est allé très vite : pétition de soutien, lancement du site Arrêt sur images, premiers abonnements… On s’est polarisés sur les aspects techniques, tout en allant au plus simple et au plus rapide pour la structure : une société à actionnaire unique… moi. Pendant près de quinze ans, j’ai détenu toutes les manettes : propriétaire, directeur, rédacteur en chef, une dictature en somme ! Cependant, il était clair dans ma tête, dès le départ, que la vocation d’Arrêt sur images était d’appartenir à ses salariés. Puis le temps a passé, il y a toujours une urgence qui passe avant, c’est juridiquement compliqué, etc. Et parvenu à la soixantaine, la retraite à l’horizon, je me suis réveillé !

Dans un premier temps, j’ai simplement recherché un successeur, poste pour poste, qui soit pleinement compatible avec l’état d’esprit de l’émission et de l’équipe. Deux ans plus tard, nous n’avions trouvé personne. Il faut dire qu’avec un cahier des charges aussi lourd… Alors nous avons zappé cette étape intermédiaire pour viser directement l’objectif. Ça nous a pris une année de réflexion. Et, depuis cet automne, les huit salariés, dont moi, sommes actionnaires à parts égales de la société. Nous avions bien envisagé de la convertir en une société coopérative, mais ce format nous offrait moins de souplesse. Nous nous sommes calés sur le modèle de feu la société des rédacteurs du quotidien Le Monde, dont le droit d’entrée était gratuit : il n’en a donc rien coûté aux salariés de devenir actionnaires. Tout en établissant que ce statut, en échange, n’ouvrait droit à aucun dividende. Et si l’un d’entre nous sort de la société, il est tenu de remettre ses actions à disposition de la société.

Ce projet de transmission de pouvoir n’a pas fait l’objet d’une seconde de débat en interne : tout le monde l’a pris pour l’opportunité intellectuelle très enthousiasmante d’inventer quelque chose de neuf. La société dispose désormais de plusieurs instances décisionnaires : l’assemblée générale, composée des huit salariés, ainsi qu’un conseil d’administration formé de deux d’entre eux et de moi, président – toujours, mais pour un an seulement, le temps d’assurer une transition correcte et de former mes collègues à la gestion de l’entreprise.

Enfin, nous avons créé un conseil consultatif composé de cinq personnes proches d’Arrêt sur images mais dépourvues d’intérêt direct dans l’entreprise. Il interviendra au cas où des dissensions ne trouveraient pas de solutions internes. C’est nouveau ! Le dictateur, lui, ne consultait personne. J’en attends beaucoup, car je ne me fais pas d’illusions : au départ, la communauté de décision, c’est formidable, mais, au bout de quelque temps, on s’aperçoit qu’il y a toujours une personne qui se coltine plus fréquemment la vaisselle ou le nettoyage des toilettes… Les membres de l’équipe m’ont remercié pour le « cadeau » de cette transmission de pouvoir. Mais c’est avant tout d’une responsabilité qu’ils héritent, leur ai-je répondu. La gestion collective, ce sont des tâches supplémentaires pour tous, ainsi qu’un travail d’appropriation collective. Nous aurons à discuter de politique salariale, d’embauches, etc. J’ai un peu vécu : je sais que rien ne sera évident a priori et que des problèmes de toute sorte vont surgir. En dictature, il n’y a jamais de problèmes !

Recueilli par Patrick Piro

Le canard enchaîné

« Un contre-pouvoir, c’est une solidité financière »

Jean-François Julliard, rédacteur en chef, rappelle comment l’hebdo a assuré son indépendance.

« Le lecteur aime avoir un journal qui ne ressemble pas aux autres. Celui du Canard enchaîné est très sensible à son originalité, au fait qu’il ait plusieurs caractères spécifiques : l’humour, la forte présence du dessin, l’absence de publicité, ses huit pages qui peuvent être lues d’une traite. De ce fait, le lecteur du Canard se sent appartenir à une communauté, comme on dit maintenant. L’indépendance capitalistique est au premier rang de ces spécificités.

Le Canard est en butte à un procès perpétuel qui se traduit par cette question : ne roulez-vous pas pour untel ou untel ? Financièrement, nous ne dépendons de personne. Politiquement, nous avons plutôt le cœur à gauche, mais sans aucune préférence partisane.

L’intégralité de l’actionnariat est détenue par les salariés du Canard – mais il n’y a pas de dividendes. Depuis que j’y suis entré, en 1985, j’ai toujours connu Le Canard bénéficiaire. Nous sommes une petite équipe de quelques dizaines de permanents. Nous n’avons pas de gros frais fixes. Nous sommes depuis longtemps propriétaires de notre immeuble.

L’absence de publicité est bien sûr un facteur d’indépendance. La forte pression qui peut être exercée contre un journal comme le nôtre, c’est le procès, et par là l’intimidation commerciale ou économique. En 2012, quand Bouygues nous a attaqués en justice à la suite de l’affaire du « Pentagone français » et de l’enquête que nous avions publiée sur les conditions d’attribution de ce marché public, le groupe nous réclamait la somme exorbitante de 9 millions d’euros. Si nous n’avions pas eu cette somme en réserve, nous aurions pu paniquer. Nous aurions peut-être fait machine arrière, ou cherché à négocier. Ne pas être en mesure d’affronter financièrement ce type de risque peut aussi conduire à l’auto­censure : on s’interdit tout bonnement d’affronter ces puissants. Au fil de son histoire, Le Canard enchaîné a assis sa solidité financière, qui est le contrefort de son indépendance éditoriale. Être un contre-­pouvoir, ce n’est pas seulement disposer du pouvoir des mots. C’est aussi bénéficier d’une solidité financière.

Je n’ai jamais vu s’exercer de pressions politiques directes. Ce qui existe, en revanche, c’est la difficulté de critiquer quelqu’un qui fait partie de vos informateurs. La gestion des sources, un des grands soucis des journalistes, n’est pas spécifique au Canard. Leur protection, mais aussi la liberté par rapport à elles. De ce point de vue, l’indépendance se construit par le nombre. D’abord par le nombre de sources. Si on en a beaucoup à droite comme à gauche, on aura moins la ­tentation d’en préserver une quoi qu’il arrive. Et par le nombre dans la rédaction : un journaliste a toujours le recours de dire à son informateur visé que ce n’est pas lui mais son collègue qui enquête. En ce qui concerne l’investigation, la question est encore plus sensible, car les informateurs ont pris davantage de risques. Et ils l’ont fait gratuitement – on ne paye pas l’information qu’on nous donne. Cela dit, ces informateurs ont aussi leurs propres motivations.

La concurrence en matière de presse d’investigation est un aiguillon. Jusqu’au début des années 1980, nous étions peu de journaux à faire ce travail. D’autres rédactions pouvaient avoir la même information que nous, mais elles se refusaient à la sortir. Il y avait encore une chape de plomb, les années ORTF n’étaient pas complètement dissipées. Aujourd’hui, tout le monde ou presque fait de l’investigation. Le semi-monopole dont nous bénéficiions a disparu, en raison de la concurrence, mais aussi parce que, sur ce point, la démocratie est devenue plus mature.

Pour toutes ces raisons, aujourd’hui, des affaires aussi énormes que celles des avions renifleurs ou des diamants de Bokassa, qu’en leur temps Le Canard a sorties, sont plus rares. Les révélations que les enquêteurs journalistiques font, à l’image des avancées scientifiques, sont plus réduites, segmentées.

J’ajouterai que nous cultivons aussi notre indépendance par rapport au « mainstream ». Nous nous concentrons sur notre raison d’être, c’est-à-dire produire de l’information. Par exemple, courir les plateaux de télévision pour participer à des débats où l’on parle de sujets qu’on connaît plus ou moins bien n’est pas notre fort…

Recueilli par Christophe Kantcheff

Splann !

Bousculer les médias de l’intérieur

Sylvain Ernault, membre du comité éditorial de Splann ! explique la stratégie de diffusion, digne d’une « agence de presse ».

« Notre aventure commence au printemps 2020, alors qu’une campagne est lancée en Bretagne pour soutenir Inès Léraud. Coautrice de la BD Algues vertes, l’histoire interdite, elle subit des pressions fortes et des poursuites judiciaires de la part de groupes agroalimentaires pour avoir dénoncé l’impact de leurs pratiques sur la pollution des eaux. Cette mobilisation a mis en lumière la difficulté d’enquêter sur des industries régionales puissantes et qui ne sont pas accoutumées à communiquer vers le public, c’est le moins qu’on puisse dire. De nombreuses informations d’intérêt public sont dissimulées. Éclairer ces zones d’ombre dans le traitement de l’actualité bretonne, en ­particulier dans l’agroalimentaire, c’est le point de départ de Splann !, média en ligne inspiré du site d’investigation Disclose.

Si nous avons choisi de fixer notre siège social à Guingamp, ce n’est pas un hasard : c’est la ville où est installé Chéritel, qui avait attaqué Inès Léraud, membre de notre comité fondateur. Ce groupe industriel s’est distingué ces dernières années pour avoir employé illégalement des travailleurs bulgares et dans des conditions indignes, ou pour avoir vendu pendant des années des tomates importées sous l’estampille « produit en France ».

Par ailleurs, une partie du public de la presse régionale manifeste sa préoccupation face au fait que certaines informations particulièrement importantes n’arrivent pas à « sortir ». Ainsi, la cour administrative d’appel de Nantes vient de bloquer la demande d’extension d’une méga-­porcherie en zone littorale, décision qui retoque une autorisation donnée par le préfet du Finistère : la nouvelle n’a fait que quelques lignes dans les journaux, il n’y a pas eu la moindre enquête sur ce fait majeur ! Pourquoi cette timidité ? Les médias protègent-ils leurs budgets publicitaires ? En tout cas, Splann !, média totalement indépendant, n’est pas tenu par ce type de contrainte. Alors on y va franco.

Notre modèle est le suivant : nous sommes une association de 22 bénévoles, dont des journalistes, dotée d’un comité éditorial qui décide du lancement des enquêtes. Celles-ci sont financées par des collectes de fonds qui assurent des conditions de travail confortables pour les journalistes, mensualisés à des niveaux de rémunération supérieurs à la moyenne et disposant de temps – entre trois et six mois par enquête. Par ailleurs, ils travaillent en binôme, ce qui permet d’associer des profils complémentaires sur chaque enquête. Nous nous définissons comme une forme d’agence de presse. Certes, nous publions nos enquêtes sur notre site, mais notre stratégie de diffusion consiste à proposer prioritairement nos contenus, gratuitement, à des médias locaux de grande diffusion. France 3 Bretagne, qui apprécie notre travail, touche plusieurs centaines de milliers de personnes !

Il ne s’agit pas de surjouer une opposition « média indépendant contre médias conventionnels », comme Le Télégramme, par exemple, nous l’a reproché. Cependant, nous tentons bien de les bousculer de l’intérieur. Notre équipe compte plusieurs journalistes, et ils ont régulièrement été confrontés à des obstacles, au sein des médias locaux où ils ont travaillé, quand il s’est agi d’enquêter : temps limité, longueur contrainte, etc. Et cela se vérifie d’autant plus quand on veut titiller des potentats locaux. Il existe très peu d’enquêtes sur l’agroalimentaire en Bretagne, c’est une réalité.

Recueilli par Patrick Piro

L’Écho des Cévennes

« Le pélou (1) dans le caleçon du notable »

Ce Petit journal de l’extrême sud de l’Ardèche, fondé en 1985, est disponible dans une douzaine de points de ventes.

« On a sorti le premier numéro le 1er mars 1985, tiré à 400 exemplaires. On en imprime aujourd’hui un peu plus de 600, pour éviter de payer trop de frais d’invendus. Une dizaine de personnes avaient décidé de lancer un petit journal d’informations pour le sud de l’Ardèche. Toujours prêtes à dénoncer ce qui nous semble scandaleux dans la région. Aujourd’hui, nous sommes encore sept ou huit, la plupart retraités, toujours bénévoles. On paye l’imprimeur et on dédommage la maquettiste, c’est tout ! On paraît chaque saison, en déposant les exemplaires nous-mêmes dans les maisons de la presse qui veulent bien nous prendre en dépôt-vente…

On se réunit à peu près tous les quinze jours : on mange ensemble, avec un petit verre de vin du pays, et puis on discute, chacun amenant ses sujets à partir des infos qu’il a recueillies dans le coin. On a toujours eu un dessinateur – dont, à une époque, le jeune Aurel, né ici, qui aujourd’hui dessine chez vous ou dans Le Canard enchaîné. On est tous super fiers de sa réussite !

On n’a jamais eu de ligne politique proprement dite, mais la mouvance dont on serait les plus proches est la Confédération paysanne. Même s’il y a eu des gens du PCF, des écolos et d’autres partis, toujours à gauche. Ce qui a entraîné parfois de belles engueulades, comme sur la chasse ou la présence du loup… Mais ce qui nous motive tous, c’est de soutenir les mouvements sociaux, comme ceux des chauffeurs routiers de Mazet, une grosse entreprise de transport d’Aubenas, ou les luttes contre la privatisation de l’eau ou la spéculation immobilière, avec toutes les piscines et les résidences secondaires dans le coin. Ou bien de parler de l’empire de notre riche et célèbre voisin, Pierre Rabhi, certes décédé ces jours-ci, très populaire dans les médias pour ses discours sur l’agro­écologie, mais qui a acheté beaucoup de terres ici et est plutôt vu comme une sorte de gourou.

C’est pourquoi la plupart de nos articles ne sont pas signés (ou sous pseudo). Car, comme tout le monde se connaît ici, les pressions sur les rédacteurs, pouvant leur faire perdre leur boulot ou les blacklister dans les administrations, sont faciles à exercer. Mais on arrive quand même à faire pas mal de ramdam avec notre petit journal, qui compte plus de 2 500 lecteurs par numéro.

Recueilli par Olivier Doubre

(1) Le sous-titre annonce la couleur : être « le pélou » (en occitan, la bogue piquante entourant les châtaignes) dans « le caleçon du notable »…