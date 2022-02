Parrainages : Yannick Jadot valide sa candidature

Le Conseil constitutionnel a rendu public son septième rapport sur l'état des parrainages accordés aux candidats à la présidentielle. Le candidat écologiste Yannick Jadot vient d'obtenir les 500 parrainages nécessaires et rejoint donc Emmanuel Macron, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, Nathalie Arthaud, Jean Lassalle et Fabien Roussel.

Ils sont désormais sept à être certains d'avoir leur nom écrit sur un bulletin de vote en avril prochain. Après Emmanuel Macron, président-candidat pas encore déclaré, Anne Hidalgo (Parti socialiste), Valérie Pécresse (Les Républicains), Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière), Jean Lassalle et Fabien Roussel, candidat du Parti communiste, c'est au tour du candidat sorti vainqueur de la primaire écologiste Yannick Jadot de rejoindre mardi 22 février ce cercle très fermé en atteignant le seuil nécessaire des 500 parrainages requis. Une condition sine qua non pour pouvoir se présenter au premier tour de la présidentielle, le 10 avril prochain.



La candidate socialiste et maire de Paris s'est appuyée sur le réseau d'élus socialistes pour atteindre à ce jour 1.177 parrainages. Quant à la candidate LR, elle en reçoit 2.143, dépassant ainsi le nombre obtenu par le président de la République (1.463). La candidate Lutte ouvrière Nathalie Arthaud atteint 559 parrainages. Jean Lassalle et Fabien Roussel, avec respectivement 561 et 582, sont désormais certains de se mêler à la lutte pour l'Elysée tout comme Yannick Jadot qui, avec 565 signatures d'élus, se qualifie pour le premier tour.



Alors que depuis plusieurs semaines, les équipes des candidats rencontrent maires, députés, sénateurs ou conseillers départements pour les réclamer, le Conseil constitutionnel a publié la septième salve de parrainages accordés aux candidats. Au total, ils sont 26 à s'être annoncés officiellement prétendants à la succession de l'actuel locataire de l'Élysée.



Du côté de l'extrême droite, Éric Zemmour est légèrement distancé (350), derrière Marine Le Pen (393). Mais au sein de cet espace politique, c'est encore Nicolas Dupont-Aignan qui s'en sort le mieux : il en reçoit 422.



À gauche, derrière Anne Hidalgo, Nathalie Arthaud et Fabien Roussel arrivent le candidat de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon, qui se rapproche du nombre de parrainages requis avec 442 signatures. Quant à la récente gagnante de la Primaire populaire qui a perdu le soutien du Parti radical de gauche, Christiane Taubira n'affiche que 104 signatures d'élus. Moins que les deux autres candidats d'extrême gauche : Anasse Kazib, représentant Révolution permanente (128), et Philippe Poutou, candidat du Nouveau parti anticapitaliste (224).

Le sujet des 500 parrainages fait l'objet de débats durant cette campagne. Alors que Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou Eric Zemmour qui dépassent 10 % dans les sondages ont exprimé leur difficulté quant à l'obtention de ces précieuses signatures, le Premier ministre Jean Castex a rappelé dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, ce 22 février, que « le fait d'accorder son parrainage à un candidat n'est pas automatiquement synonyme de soutien politique, c'est aussi un acte démocratique ». Une déclaration qui intervient après l'annonce de François Bayrou de la création d'une « réserve » de parrainages pour les candidats qui dépasseraient 10 % dans les sondages. Le Premier ministre a également annoncé avoir invité l'ensemble des associations d'élus locaux jeudi 24 février en présence de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, et Gérard Larcher, le président du Sénat.

Pour les candidats en manque de parrainages, il reste encore 10 jours d'ici à la date de clôture des dépôts fixée au 4 mars. Rien n'est donc encore fait. Quant à la liste définitive des candidats à la présidentielle, elle sera publiée par le Conseil constitutionnel un peu plus tard. Avant le 18 mars. Un intervalle de deux semaines destiné à permettre aux Sages d'effectuer une vérification supplémentaire avant de valider officiellement les parrainages de chaque candidat. Car, en plus de la règle quantitative des 500, s’ajoute une condition géographique. En effet, les « parrains » d'un.e candidat.e doivent être issus d'au moins 30 départements différents et moins de 10 % d'entre eux doivent provenir du même département.