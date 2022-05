Céline, war in progress

Ah tiens, on remet Céline en route. Pas n’importe comment. Avec un plein paquet de rocambole. Avec un manuscrit inédit. Disparu, récupéré en 1944 quand Louis-Ferdinand Céline quitte Paris précipitamment pour gagner le Danemark, retrouver son pactole planqué. On le sait, il sera arrêté en chemin en Allemagne, avec d’autres collaborateurs, reclus à Sigmaringen, qui vaudra par la suite la rédaction de la trilogie allemande, D’un château l’autre, Nord et Rigodon. Avant d’être publié, Guerre possède sa propre histoire. Le manuscrit a disparu pendant soixante-dix-sept ans. Dans les mains d’une tierce personne, avant d’être remis à un journaliste de Libération, Jean-Pierre Thibaudat, critique théâtral. Longtemps resté secret pour des questions d’ayant droit, tant que la veuve de Céline, Lucette Almanzor était vivante. C’est après sa mort (à 107 ans tout de même !) que ces milliers de feuillets ont été remis aux éditions Gallimard. En trois volets. Guerre, récemment paru, Londres et La Volonté du roi Krogold, légende médiévale, qui paraîtront à l’automne. La maison d’édition maîtrise l’art du feuilleton commercial.

Vient de paraître L’Année Céline, dirigée par Jean-Paul Louis, se veut une somme de textes sur l’auteur et un recueil de lettres inédites ou autres dédicaces et documents. Dans ce nouvel opus, outre une présentation de Guerre, on y trouvera la première carte postale du jeune Louis Destouches, envoyée en 1907 à son oncle, et notamment une partie de la correspondance que Céline avait adressée à une jeune danseuse russe, Marie Tchernova, installée en Belgique, des échanges avec la comédienne Marie Bell, les relations épistolaires entre Albert Paraz et Pierre Monnier et, enfin, une étude de Yoann Loisel sur « le traumatisme de la Grande Guerre ». L’Année Céline 2021, Du Lérot éditeur, 304 pages, 40 euros. Pour l’heure, on se contentera donc de Guerre. Un récit bref, un brouillon écrit probablement en 1934, au fil de la plume, dont il manque tout le début, comme le signale Pascal Fouché, dans son introduction. Relatant l’expérience d’un narrateur, Ferdinand, sur le front de la Grande Guerre, blessé au bras et à la tête. Évacué par des Britanniques, transféré dans le Nord, du côté d’Ypres, puis vers Hazebrouck, dans un hôpital habité d’une galerie de personnages. Un médecin franchement sadique qui ne pense qu’à charcuter son patient, un gonze, Cascade, véritablement souteneur, malmenant sa « raclure de putain », Angèle, et surtout Mademoiselle L’Espinasse, infirmière passionnée passionnante, et branleuse à souhait de ses chers patients. Qui vaut des lignes et des pages lubriques, crues, grossières, grivoises et salaces comme rarement chez Céline. Tout se passe comme si l’auteur se lâchait. Non pas plongé dans le réel mais dans une hallucination du réel. Mais pas que.