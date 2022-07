Les échos de la semaine

Regard sur l’infini

Le James Webb Space Telescope, nouveau télescope spatial de la Nasa, a envoyé lundi 11 juillet sa toute première image du ciel profond. Lancé en décembre 2021, il a rejoint son orbite lointaine à quelque 1,5 million de kilomètres de la Terre. Sur le cliché, un amas de galaxies primordiales situées à près de 13 milliards d’années-lumière. Avec cette résolution inédite, les scientifiques espèrent percer certains secrets du Big Bang.

Déchets nucléaires : Cigéo déclaré d’utilité publique

La patate radioactive passe de gouvernement en gouvernement depuis des décennies, mais, cette fois, elle s’est refroidie. Élisabeth Borne et son gouvernement ont signé le décret déclarant d’utilité publique le projet Cigéo d’enfouissement des déchets radioactifs. Elle permet la mise en conformité des documents d’urbanisme pour lancer les travaux préparatoires, et les expropriations si les négociations de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs pour acquérir les derniers terrains échouent. Le projet a aussi été notifié parmi les opérations d’intérêt national : les politiques d’urbanisme et d’aménagement local pourront être gérées par les services de l’État et non par les communes. Un coup d’accélérateur qui alerte les opposants mais ne les étonne pas. « Cette décision confirme que Cigéo ne peut s’imposer que par la force, derrière une pluie de consultations et le mirage de la démocratie », a réagi la coordination Stop Cigéo, qui n’hésitera pas à lancer une riposte juridique.

Climat : De plus en plus fondu

La scène est incroyable. Dans les gorges de Juuku au Kirghizistan, des touristes, neuf Anglais et une Américaine, ont filmé l’effondrement d’un glacier avant de se retrouver sous l’avalanche. L’un d’eux a ensuite publié la vidéo sur son compte Instagram le 9 juillet. On y voit le groupe observer la déferlante de neige qui dévale le flanc de la montagne. Au bout de quelques instants, l’avalanche se rapproche dangereusement du groupe de touristes qui commence à comprendre les risques. « Oh god ! Oh dear God ! » (Oh mon Dieu !), crie le cameraman, réalisant trop tard le danger. Quelques instants plus tard, le mélange de glace et de roche recouvre le groupe avant que la caméra ne se coupe. Le gouvernement du Kirghizistan a affirmé que ce glacier s’était effondré en raison de la fonte.

Par chance, aucune victime n’est à déplorer, même si une touriste a été hospitalisée puis rapatriée pour une blessure au genou, d’après le caméraman. Cet événement n’est pas sans rappeler celui qui s’est produit dans les Alpes italiennes, le 3 juillet, où la fonte d’un pan du glacier de la Marmolada avait fait onze morts. Ces catastrophes, habituellement rarissimes, se produisent de plus en plus régulièrement, en raison du réchauffement climatique qui s’accélère.

Prison: Soins méprisés

« Je reste 24 heures/24 dans ma cellule, diminué par des douleurs dorsales sans avoir accès au kiné » ; « Je suis privé de lecture faute de lunettes adaptées » ; « Je n’ai pas pu emmener mon appareil dentaire lors de mon incarcération. Or je n’ai plus de molaires. Alors comme je ne peux pas mâcher, on me prescrit des médicaments contre la mauvaise digestion et les brûlures d’estomac. » Ce sont là quelques témoignages de ce rapport de l’Observatoire international des prisons (OIP) articulés autour des soins particuliers en détention (ophtalmo, kiné, dentiste, dermato, etc.), trop souvent compliqués, parfois même impossibles. En cause, les délais d’attente pour obtenir un rendez-vous à l’unité sanitaire, l’annulation fréquente des extractions médicales programmées au centre hospitalier de rattachement, les conditions d’extraction particulièrement dissuasives, souvent indignes et non respectueuses du secret médical.

La nature, bien non marchand

L’IPBES, la Plateforme inter-gouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, soit « le Giec de la biodiversité », a publié, lundi 11 juillet, un rapport qui pointe du doigt la vision productiviste et mercantile de nos dirigeants sur la nature. « Les décisions fondées sur un ensemble limité de valeurs marchandes de la nature alimentent la crise mondiale de la biodiversité. » Fruit de quatre années de travail par 82 scientifiques, ce rapport a été approuvé par les 139 États membres de l’IPBES. Il accuse également les gouvernements de « négliger les nombreuses valeurs non marchandes associées aux contributions de la nature telles que la régulation du climat ».

Olivia Grégoire : Une femme d’influence

Olivia Grégoire, ministre déléguée aux PME et ancienne porte-parole du gouvernement, a codirigé, entre 2013 et 2014, iStrat, devenue Avisa Partners, une agence de lobbying numérique chargée d’écrire des articles orientés pour le compte d’États étrangers, de multinationales et d’institutions publiques. On retrouve dans la liste de ses clients : le Ghana, le Togo, BNP Paribas, Axa, Engie, EDF, Total, LVMH, Casino, etc. Ces articles étaient publiés dans des espaces participatifs de grands médias sous des identités d’emprunt ou de fausses identités de chercheurs ou de spécialistes. Une immense machine à manipuler l’information à laquelle Mme Grégoire nie avoir pleinement participé malgré les multiples témoignages parus dans la presse qui la mettent en cause directement. Étrangement, son CV officiel ne fait aucunement mention de cette expérience…

Justice : Relaxe d’un décrocheur

Le militant écologiste Charles de Lacombe avait été condamné en première instance à 500 euros d’amende en 2021 pour avoir décroché un portrait d’Emmanuel Macron dans la mairie de Villeurbanne. Il a finalement été relaxé par la cour d’appel de Lyon, mercredi 6 juillet. « C’est une grande victoire pour l’activisme climatique », précise-t-il sur son compte Twitter. En 2019, il avait participé, avec d’autres militants, à l’opération de décrochage, dans la France entière, des portraits du Président – 151 en tout – pour dénoncer « l’inaction » du gouvernement en matière de climat. Le 18 mai, la condamnation de douze autres « décrocheurs » a, elle, été confirmée par la Cour de cassation. D’après les militants, 56 procès ont eu lieu ou vont avoir lieu à la suite de ces actions non-violentes.

Castex recasé

Après avoir quitté Matignon, l’ancien Premier ministre a accepté la proposition d’Emmanuel Macron de prendre la tête de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF). L’Élysée avait annoncé, le 7 juillet, vouloir le nommer président du conseil d’administration de l’AFITF. Il y remplacera Christophe Béchu, qui a été nommé ministre de la Transition écologique le 4 juillet.

L’État perd face à Mediapart

Jeudi 7 juillet, l’État a été condamné par le tribunal de Nanterre pour la tentative de perquisition menée en 2019 par deux magistrats du parquet et trois policiers dans les locaux de Mediapart, après de nouvelles révélations du média en ligne dans l’affaire Benalla. Une « ingérence dans la liberté d’expression », ont taclé les juges.

Iran : des cinéastes en prison

Le cinéaste Mohammad Rasoulof (photo), de réputation mondiale depuis l’Ours d’or remporté à Berlin en 2020 par son film Le diable n’existe pas, et son confrère Mostafa Al-Ahmad ont été incarcérés le 8 juillet par le régime iranien. Leur crime : avoir signé en mai un appel avec le hashtag #putyourgundown réclamant que les forces de l’ordre ne tirent pas sur les participants aux manifestations, actuellement nombreuses dans le pays. Une pétition demandant leur libération a déjà reçu des centaines de signatures de cinéastes et militants iraniens. En mai également, Mohammad Rasoulof, avec Jafar Panahi, avait protesté contre l’arrestation arbitraire de deux réalisatrices de documentaires.

Neuf femmes droguées au SPD

Au moins neuf femmes ont été droguées au GHB – la drogue dite « du violeur » – pendant une soirée du Parti social-démocrate allemand (SPD), le 6 juillet. La fête d’avant l’été réunissait tous les pontes du parti, dont le chancelier, Olaf Scholz. Cette soirée interne n’était accessible que sur invitation. La police de Berlin a ouvert une enquête pour blessures corporelles graves, une jeune femme de 21 ans a déposé plainte contre X.