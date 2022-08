Les échos de la semaine

Le port de Beyrouth encore meurtri

Le 23 août, la partie nord des silos à grains du port de Beyrouth, partiellement détruits par l’explosion qui avait eu lieu durant l’été 2020, s’est effondrée. C’est le troisième effondrement de ce type en un mois sur le port de la capitale libanaise. Le bloc sud restant est plus stable et ne risque pas de s’effondrer de manière imminente, a déclaré l’ingénieur civil français Emmanuel Durand.

La Chine suffoque

Cours d’eau et terres arables asséchés, cultures agricoles et bétail en souffrance, production d’énergie hydroélectrique en baisse… La Chine subit une vague de chaleur sans précédent – jusqu’à 45 °C par endroits – couplée à des épisodes d’inondations soudains, notamment dans la région du Sichuan, où se situent les centrales électriques. D’où des coupures de courant intermittentes.

Décès d’un journaliste intègre

La voix d’Emmanuel Faux s’est définitivement éteinte cet été. Spécialiste des questions internationales, pilier d’Europe 1 pendant trente ans, le fils de Gisèle Halimi avait révélé dans La Main droite de Dieu, publié en 1994 avec Gilles Perez et Thomas Legrand, les liens de François Mitterrand avec l’extrême droite. Ce journaliste intègre et bienveillant était aussi l’auteur d’une enquête remarquée sur les causes réelles de la mort de Yasser Arafat. Politis lui rend hommage.

La gauche divisée face aux fascistes

Le gouvernement de large coalition dirigé par Mario Draghi s’est effondré le 21 juillet, ouvrant la voie à des législatives anticipées, le 25 septembre. Ce qui tombe au plus mauvais moment pour une gauche italienne divisée et usée par ses participations gouvernementales peu tranchantes du point de vue des réalisations. Poids lourd à gauche, le pâle Parti démocrate a échoué cet été à mettre sur pied une coalition entre centristes et partis d’une gauche plus radicale. Alors que l’alliance entre droite berlusconienne et extrême droite, désormais emmenée par Frères d’Italie, le parti ouvertement post-fasciste de Giorgia Meloni allié à la Ligue de ­Matteo Salvini, est créditée de 45 % dans les sondages, la gauche risque de subir une lourde défaite du fait du système électoral favorisant les ­coalitions… qu’elle avait conçu en 2018 pour contrer à l’époque le Mouvement 5 étoiles qui voulait faire cavalier seul.

Le film sur les algues vertes agite la Bretagne

Après la bande dessinée, le cinéma. Le succès du récit graphique Algues vertes, l’histoire interdite, de la journaliste Inès Léraud et de l’illustrateur Pierre Van Hove en 2019, a donné des idées au réalisateur Pierre Jolivet. Au-delà du scandale écologique et sanitaire dénoncé et documenté dans la BD, l’adaptation cinématographique racontera également les innombrables obstacles rencontrés et les menaces subies par Inès Léraud et d’autres journalistes qui enquêtent sur les pratiques de l’agro-industrie et de l’agriculture intensive en Bretagne. D’ailleurs, le tournage du film, qui doit débuter en septembre, connaît lui aussi une opposition farouche de certains élus des Côtes-d’Armor. Ainsi, le maire de Saint-Michel-en-Grève et celui de Trédrez-Locquémeau, également président de Lannion-Trégor communauté, ont exprimé leur refus et leur ras-le-bol de voir leur région stigmatisée, dans Le Télégramme : « Ce qui nous chagrine, c’est que le film est une stricte application de la bande dessinée. Elle ne fait pas référence aux progrès réalisés ces dix dernières années. […] S’ils viennent avec les caméras, on ne les empêchera pas, mais on ne participera pas non plus, de quelque manière que ce soit. » « Plusieurs maires ont refusé que l’on tourne dans leurs communes, certains ont même appelé le préfet », a précisé dans le même article Inès Léraud, qui est coscénariste du film. Elle confirme également que la région Bretagne n’a pas daigné leur accorder de subvention alors que la totalité du tournage aura lieu sur les côtes ­bretonnes.

Hausse des salaires : come on !

Au Royaume-Uni, l’« été du mécontentement » déborde sur la rentrée. Après la grève de 40 000 cheminots, fin juillet, c’est au tour des dockers du plus grand port de fret du pays d’entamer un bras de fer pour obtenir une revalorisation des salaires. Un tel mouvement ne s’était pas vu depuis 1989. Outre-Manche, l’inflation galope à plus de 10 % et pourrait atteindre 13 % sur un an en octobre.

Cyberharcèlement contre le Planning familial

Le Planning familial est la cible ­d’attaques depuis le mercredi 17 août. La cause ? Une affiche diffusée sur Twitter, réalisée par l’artiste Laurier The Fox, avec ce message : « Au planning, on sait que des hommes aussi peuvent être enceints », montrant une personne transgenre en état de grossesse. Dès son lancement, cette campagne a suscité un déferlement de remarques transphobes de la droite et de l’extrême droite. Le compte Twitter de Reconquête, le parti d’Éric Zemmour, n’hésite pas à parler de « délires » tout en remettant en cause le financement de l’association. Sébastien Chenu, député Rassemblement national et vice-président de l’Assemblée nationale, ajoute « que c’est con et probablement dangereux ». Le Planning familial, qui existe depuis 1960, a répondu à cette polémique via un communiqué de presse : « Nous, féministes, n’accepterons pas de voir le Planning familial faire l’objet d’une campagne de dénigrement sur le dos des minorités de genre. » Depuis, l’institution, qui envisage de porter plainte, a reçu de nombreux messages de soutien d’associations et de personnalités de gauche. En 2021, la police et la gendarmerie ont enregistré environ 3 800 « atteintes commises en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre ». Soit une augmentation de 12 % en seulement deux ans.

Des jets privés suivis à la trace

Cet été, plusieurs comptes sur les réseaux sociaux ont observé et répertorié les déplacements en jet privé des milliardaires afin d’afficher leur bilan carbone : Elon Musk, Mark Zuckerberg, François-Henri Pinault, Bernard Arnault, Vincent Bolloré… Ainsi, le compte Twitter @iflybernard a montré que les six avions des plus grandes fortunes françaises ont émis 520 tonnes de CO 2 en juillet. Selon un rapport de l’ONG Transport & Environment, les jets privés émettent dix fois plus de CO 2 par personne que les liaisons aériennes commerciales. Des pratiques ultrapolluantes, devenues un sujet politique. Julien Bayou, secrétaire national d’EELV, veut « bannir les jets privés » tandis que Clément Beaune, ministre chargé des Transports, s’est dit favorable à une régulation de ces vols privés au niveau national puis européen.

Anne Frank cancelled

La cancel culture provoque décidément des ravages. Ainsi, à Fort Worth, Texas, un district scolaire a retiré plusieurs ouvrages de ses bibliothèques, dont le célèbre Journal d’Anne Frank, version bande dessinée. Une partie du texte a déplu aux chargés des programmes : quelques – timides – plaisanteries faisant référence à la sexualité ont été jugées offensantes. Le conseil scolaire du district est contrôlé par des sympathisants d’extrême droite.

Olivier Dubois, otage depuis 500 jours

Cinq cents jours de captivité, et un dernier signe de vie qui remonte au mois de mars. Depuis le 8 avril 2021, le correspondant pour Libération, Le Point et Jeune Afrique est détenu par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, affilié à Al-Qaida, au Mali. Ce jour-là, il devait rencontrer le chef d’un groupe jihadiste pour une interview, dont il ne reviendra pas. Malgré des relations qui se détériorent mois après mois entre Bamako et Paris, le Quai d’Orsay a voulu assurer que le retrait de l’opération Barkhane « ne diminue en rien la mobilisation de la France ».

OPA sur Lagardère : l’ogre Bolloré cède Editis

Le groupe détenu par Vincent Bolloré a annoncé être prêt à céder Editis, son vaisseau amiral dans l’édition, pour mieux engloutir Lagardère (et surtout Hachette, leader du marché). La solution, radicale, n’est pourtant pas surprenante au vu de la position de monopole dont aurait joui le groupe Vivendi. Yannick Bolloré, le fiston, forcément déçu d’être contraint par les autorités de la concurrence, déplore un « sacrifice émotionnel ». Une tristesse estimée 1 milliard de dollars, selon l’agence de notation Moody’s.