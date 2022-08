Les échos de la semaine

Le Pakistan, avant-poste des désastres climatiques

À Peshawar, le 29 juillet, des habitants sauvent ce qui peut l’être après la mousson dévastatrice qui a placé un tiers du pays sous les eaux et touché un habitant sur sept. Le Pakistan compte ses morts par milliers et ses sans abri par millions. Le GIEC trouve là une sinistre confirmation de l’une des conclusions de son dernier rapport : le changement climatique augmente les risques d’inondation dans les régions de mousson.

Féminicides en hausse de 20 % en un an

122 femmes ont été tuées en 2021, contre 102 en 2020, mais le chiffre est toutefois inférieur à celui de 2019, où 146 féminicides avaient été recensés. L’année passée, une victime sur trois (32 %) avait subi des violences antérieures et 64 % avaient signalé ces violences aux forces de l’ordre auparavant. 84 % de celles-ci avaient même porté plainte…

Sandrine Rousseau poursuivie par les chasseurs

« Je pense qu’il faut arrêter la chasse complètement. Ça n’est pas un loisir que d’aller tuer des animaux le week-end avec des fusils. Et par ailleurs […], le reste de la semaine, on peut aussi le braquer contre sa femme. On a vu qu’un féminicide sur quatre est lié à des armes de chasse. » Pour ces propos tenus en février sur France 2, Sandrine Rousseau est poursuivie en justice par la Fédération nationale des chasseurs (FNC). Selon L’Obs, la FNC réclame à la députée EELV la somme de 98 879,40 euros de dommages et intérêts, soit 10 centimes d’euro pour les 988 794 chasseurs disposant d’un permis. Sandrine Rousseau reste droite dans ses bottes puisqu’elle a confirmé sa vision des choses lors des journées d’été des Verts le week-end dernier. Le premier jour de l’audience aura lieu le 21 septembre devant la 17e chambre civile du tribunal de Paris.

Élèves en situation de handicap : quel accueil ?

Si les « moyens humains et financiers » consacrés à l’accueil des élèves en situation de handicap augmentent_, « le nombre d’enfants dont les besoins sont très largement non ou mal couverts » croît aussi. Lundi 29 août, soit trois jours avant la rentrée, la Défenseure des droits, Claire Hédon, a publié un rapport pointant la difficulté d’accès à l’éducation pour ces enfants. Elle « regrette que [leur accueil] à l’école soit trop souvent bricolé et que les modalités de leur scolarisation soient encore inadaptées ». Pour y remédier, elle énonce dix recommandations, comme une meilleure formation du personnel de l’Éducation nationale, la mise en place d’outils statistiques permettant de connaître « le temps de scolarisation effectif des élèves en situation de handicap »_ ou encore l’inscription dans les budgets annuels d’une enveloppe pour les demandes d’accompagnants en cours d’année. Malgré les volontés de rendre l’école plus inclusive ces dernières années, il faut aller plus loin. Le message est clair : c’est à l’école de s’adapter aux élèves en situation de handicap, pas l’inverse.

Compagnies low cost : la grève paie

Les personnels de cabine, mais aussi les pilotes des compagnies low cost Easyjet et Iberia-Express, en Espagne, se sont mis en grève, réclamant des augmentations de salaire et le retour à leurs conditions de travail d’avant la pandémie. En pleine saison touristique et forte reprise de l’activité, ces mouvements ont entraîné nombre d’annulations de vol vers les Canaries ou les Baléares. Contraignant les employeurs à négocier.

Vendange militante chez Bernard Arnault

À l’appel de la Confédération paysanne et de l’association Les Soulèvements de la Terre, 300 militants ont investi et vendangé une parcelle du château d’Esclans (Var), détenu à 55 % par le groupe LVMH du milliardaire Bernard Arnault, et où est produit l’un des rosés les plus chers du monde, baptisé du doux nom Whispering Angel. Une protestation forte contre l’accaparement et la concentration des terres agricoles par une minorité de privilégiés. D’ici à dix ans, la moitié de ces terres verront leurs actuels exploitants partir à la retraite.

En Espagne, le consentement sexuel est désormais inscrit dans la loi

La loi du « Sí es sí » ( « Oui, c’est oui »), qui inscrit noir sur blanc que toute relation sexuelle dans laquelle le consentement n’est pas explicite est un viol, a été votée jeudi 25 août par la majorité de gauche à la chambre basse espagnole. Elle entrera en vigueur dans les prochaines semaines.

Le Foch, vaisseau fantôme en Méditerranée

Ex-fleuron de la marine française mis en service en 1963, le porte-avions Foch avait été vendu en 2000 au Brésil et désarmé en 2017. Parti de Rio de Janeiro le 4 août, il devait être démantelé par une entreprise turque d’Izmir. Le 9 août, Ankara a annulé l’opération, réclamant un nouvel « inventaire des substances dangereuses » à la suite de l’action en justice menée par un collectif d’associations écologistes et de chambres professionnelles. Si, juridiquement, la France n’entre en rien dans cette affaire, le pays demeure symboliquement responsable de son ancien navire amiral, qui erre actuellement en Méditerranée, faute de port pour l’accueillir.

Le Canard enchaîné : le bec dans les affaires

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour « abus de biens sociaux » et « recel » contre Le Canard enchaîné, à la suite de la plainte d’un de ses journalistes, Christophe Nobili. Celui-ci soupçonne la compagne d’un des dessinateurs historiques du journal d’avoir bénéficié d’un emploi fictif pendant environ vingt ans. Préjudice estimé à 3 millions d’euros ! Quel scandale pour un Canard prompt à pointer les mêmes magouilles, notamment chez les politiques. D’ailleurs, Christophe Nobili avait participé à l’enquête sur les emplois fictifs de la famille Fillon, révélés en 2017. Le journaliste reste ainsi droit dans ses bottes et sauve par là même la face du Canard. Placé sous le statut de lanceur d’alerte, « il a agi dans l’intérêt du journal et en cohérence avec les valeurs du Canard enchaîné », a plaidé son avocate.

Le gouvernement bâtit sa « refondation » sur du sable

Annoncé pour le 8 septembre, le Conseil national de la refondation, censé renouveler la démocratie entre forces politiques, économiques et associatives, est boycotté de toutes parts. La France insoumise a annoncé qu’elle ne participerait pas. Marine Le Pen aussi. Plusieurs cadres Les Républicains ont affirmé ne pas vouloir intégrer le Conseil. Après Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, et Olivier Marleix, le président des députés LR à la réputation anti-macroniste, c’est le président du Sénat et troisième personnage de l’État, Gérard Larcher, qui a signifié à Emmanuel Macron qu’il n’y prendrait pas part.